數碼營銷101 | 如何運用AI人工智能技術提升行銷效益和用戶體驗

「有網紅推出AI女友聊天服務每月賺近4,000萬？」、「你看過首部全AI生成電影嗎？」、「ChatGPT會取代多少職業？」......在生成式AI應用的爆紅下，筆者近期與友人見面的話題總離不開AI。的確，AI技術目前正以驚人的速度改變著各行業的發展面貌，當中包括筆者的自身行業。因此，今日想與大家談談AI技術是如改變及提升數碼行銷的用戶體驗及行銷效益吧！



AI行銷技術早已廣泛地應用在你身上？

在數碼行銷及電商等行業中，AI技術早已廣泛地應用在企業及消費者身上，為大家舉數個簡單例子吧：你曾否在網站中與聊天機器人聊天？剛剛與朋友談及想買機票後，待會用手機上網時便看見數個機票優惠廣告？大家同時瀏覽某電商網頁，但展示的產品卻截然不同？

上述都是目前常見的AI行銷技術，一方面，AI技術協助企業及品牌分析龐大數據，提取有價值信息，並透過個性化推薦、預測分析及自動化行銷等方法，讓企業準確地掌握消費者的行為及需求，制定精確的行銷策略。另一方面，AI技術可提升用戶體驗，透過虛擬助手、智能客服及情感分析等技術，為客戶提供更優質及個性化體驗。兩者相輔相成，協助企業提高行銷效果及投資回報率。

AI技術如何提高行銷效益？

長久而來，企業透過市場調查掌握市場的現狀及其發展趨勢，在AI技術幫助下，企業無需再逐戶打電話訪問或派人在街上做問卷調查；相反，透過AI演算法，企業可輕易收集及分析出數十億個數據資料，了解消費者瀏覽模式及購買行為。著名電商Amazon便透過AI技術，準確地為消費者提供個性化產品推薦功能，將他們感興趣的商品作連接，提高行銷效益。

企業亦可透過AI技術預測出消費者的行為模式及趨勢，例如有旅遊電商平台透過Google Analytics技術，大規模分析潛在客戶會使用的搜索關鍵詞，預測消費者在開關後的首選旅行地點多以日本及泰國為主，並根據分析結果及時調整業務。最終，該旅遊電商平台在各地開關後隨即推出相應地點的產品服務，成功把握疫後旅遊業界的生意先機。

另外，AI技術更可推動企業「自動化行銷」，由AI取代員工進行重複性工作，例如自動發送EDM及發布社交平台帖文等等，節省時間及人力資源，讓行銷人員在更關鍵的地方發揮其價值，助企業提高行銷效果及投資回報率。

AI技術如何提升用戶體驗？

優化用戶體驗同樣至關重要，因為顧客體驗的好壞往往會直接影響他們對於該企業品牌產品及服務的購買意慾，而AI技術正正可引領各企業走向以顧客體驗為主的思維模式。試舉例，每當談及銀行服務時，大家都會聯想到營業時間是周一至周五，其他時間未必能提供服務。此時，如有企業能夠改善上述的用戶體驗問題，自然可以在市場中搶攻先發優勢。

有銀行早前便推出了「AI Chatbot」虛擬聊天機器人服務，最大賣點是為客戶提供「24X7」全天候的服務，無論是平日還是假日，都能夠隨時隨地回應用戶查詢。同時，AI Chatbot具備情感分析及語音識別功能，可分析用戶情感，真實地了解用戶當下情感反饋後作出適當回應，提供更加人性化服務，從而提高客戶體驗、滿意度及對品牌的忠誠度，有助提升企業的銷售效益。

AI技術的潛在風險

在AI高速發展之際，坊間的批評聲音亦愈來愈大，甚至擔心AI技術帶來的數據私隱安全問題，如AI聊天機械人，它選取大量互聯網資料作為資料庫，在沒有監督的情況下分析、學習及儲存大量非結構化數據，當中或包括個人資料，一旦出現資料外洩可構成嚴重私隱安全事故。

AI技術未來展望：擁抱 VS 抗拒？

無可否認，AI技術的確有潛在風險，並會隨技術的成熟程度有所增加，但是否代表我們需要抗拒甚至否定AI技術呢？筆者認為大家先要好好地了解導致這些潛在風險的成因何在，其實都是源於研發過程欠缺適當制衡。有見及此，我們最需要做的是盡快制訂完善機制，有效地監管AI系統的發展及應用，才能好好地享受AI技術帶來的效果。

早前國際多位科技界名人便聯合簽署公開信，呼籲所有人工智能實驗室在最少6個月內暫停訓練更強大的人工智能系統，並在這期間共同制定和實施一套用於高階人工智能系統的設計和開發的安全守則，相信全球正觀望有關守則可盡快落實。

結語

電影《奧本海默》成為城中熱話，講述了「原子彈之父」Robert Oppenheimer一生極為矛盾的故事，他成功研發出原子彈，創造革命性的科學時代，亦終結了世界大戰；與此同時，他創造大規模殺傷性核武，殺死了數十萬日本人民。「股神」巴菲特早前亦曾將AI技術的出現比喻為原子彈問世，認為AI將為世界帶來破格式改變。

筆者無意在此為原子彈之父的影響下定論，亦無意評論巴菲特的見解。不過，筆者認為無論是原子彈或AI技術，兩者本身的存在並無好壞；相反，掌握有關技術的人類往往才是決策者。AI技術的發展已成既定事實，未來亦只會成為各行業的發展趨勢，與其質疑或抗拒，倒不如嘗試接觸及好好應用AI技術，但提提大家，要記得以人為本！

作者：Innovative Digital Media 創辦人 Jackie Lung

Jackie Lung 在他早期的職業生涯已擁有強大的資訊科技與營銷背景。他曾經在跨國廣告集團擔任管理和董事職位，負責執行數碼媒體和科技發展等業務。自2013年創立iDMedia 以來，Jackie 成為一位企業家和創業者，進一步擴展了該機構的業務至其他亞太地區，擁有超過50名員工，覆蓋香港、韓國和台灣市場，為頂級客戶等提供服務。憑藉成功的代理商業務作為穩固的基礎，Jackie 進一步擴大了跨行業合作，以多元化經營區域，例如健康和娛樂媒體平台、電子商務、基於區塊鏈的金融科技、醫療和健康大數據技術等等。

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