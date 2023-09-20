華御結福利大升級　增全職員工子女醫保　同社長十年前一憾事有關

希望轉換工作跑道、投身零售業的朋友，特別是想進入職場的家庭主婦，除了考慮薪金、工作環境之外，公司福利亦是重要的一環。為人熟知的御結專門店品牌華御結，今年為員工增設最強福利「全職員工子女醫保計劃」，對有意投身職場的婦女來說絕對是鼓舞人心的佳音，同時亦期望為零售界帶來牽頭作用。如此貼心的福利，正正體現了華御結對員工的關顧，背後更隱藏著社長西田宗生的一個心願！



兌現十年前的許諾 擴展醫保至員工子女

員工是公司最重要的資產，特別是以人為本的零售業，華御結認為每位員工都值得更佳的醫療保障。西田社長不但與員工及小孩打成一片，在硬朗的外表下，一直藏著一個心願︰「十年前有一位同事患了癌症，但因為當時沒有員工保險而延誤治療，最終不幸過身，令我至今都很難過。」華御結從一人公司，發展為今日850人的企業，多年來社長依然未忘當年遺憾，兌現自己要好好保障同事的承諾。「我每年都會審視公司的醫療保險，從兩年前起，除了全職員工，公司也為服務滿指定時數的兼職員工提供醫療保險。」

十年前患癌離世的同事，成為西田社長的遺憾，同時亦化成西田社長的動力，為員工提供最佳的醫療保障。

華御結樂於聆聽同事的需要，從心關愛同事做得更多，今年更落實「全職員工子女醫保計劃」，將公司醫療計劃進一步擴展至全職員工的子女。「我在與店鋪、工場、辦公室的員工交談時得知，他們的子女傷風感冒時要輪候一段長時間才獲醫生診治。」西田社長了解到不少員工想自行為子女購買醫療保險，卻因經濟負擔太重而卻步，於是公司向員工進行了問卷調查，發現有三分之二的員工未為子女購買醫療保險。同事的意見促使「全職員工子女醫保計劃」的誕生，為所有全職員工的18歲或以下子女提供醫療保險，包括住院和門診保險計劃，秉持「創造百年後的『農』」的品牌使命，以實際行動支持和關愛下一代。

西田社長誠心聆聽員工的需要，了解到不少員工因經濟負擔太重，無力為子女購買醫療保險，於是決定推出「全職員工子女醫保計劃」。

三方好精神 建立歸屬感

「在零售業（餐飲界別），覆蓋所有全職員工子女的保險可能較罕見，但我希望率先帶頭行動。」西田社長由衷地說。但正正是這份出乎意料的心意，助華御結凝聚員工，留住人才。人力資源部總監鄺雯兒（Rachel）表示︰「公司明白到為人父母，最希望子女健康快樂成長。自計劃推出以來，成功減輕員工在子女醫療上的經濟壓力，讓同事安心工作，為公司業務帶來正面影響。亦有兼職員工考慮轉為全職員工，整體流失率有所下降。」計劃印證公司「三方好」的品牌核心價值，深信員工好、社會好，公司自然好，促成三贏局面，更希望成為零售界的榜樣，回饋香港社會。「每次看到孩子們的笑容，都會燃起我們的感謝之情，通過推行子女醫療保險，做一些事來回報大家！」西田社長說。

人力資源部總監鄺雯兒表示計劃為公司帶來正面影響，有助增加員工對公司歸屬感。

孩子是未來社會的棟樑，華御結希望通過推行子女醫療保險，為孩子提供一個更好的成長環境。

華御結視守護員工健康為重要一環，除了「全職員工子女醫保計劃」外，更新增半天有薪體檢假，期望員工及早發現問題對症下藥。Rachel表示︰「在向前線同事宣佈計劃推出的時候，同事們都感到十分鼓舞，拍掌以示感謝。」早前於8月舉行了「員工親子同樂日」，員工可帶同子女可參觀御結中央食品工場，了解生產過程； 亦安排了御結製作工作坊，讓大家親手製作屬於自己的御結，一同享受親子時光。透過不同的活動與政策，增強員工對公司歸屬感。

華御結員工與子女參與「員工親子同樂日」，親身體驗一個御結誕生的過程。

成為華御結的一分子

為方便上班族、學生們，隨時隨地享受到美味優質的御結，華御結分店超過130間，港九新界總有一間在附近。如果你都想加入華御結大家庭，不論學生、家庭主婦及無經驗人士等均可應徵。

招聘日詳情* （全職或兼職店務員）

*以下屬部分招聘日，詳情可向華御結了解更多。

日期： 9月25日（星期一）

時間： 15:00 –17:30

地點：華御結新都會廣場店（葵芳興芳路223號新都會廣場2樓211A號舖）

日期： 9月26日（星期二）

時間： 15:00 –17:30

地點：華御結Lab Concept 店（金鐘金鐘道93號金鐘廊Lab Concept 1樓F07號舖）

日期： 9月27日 (星期三)

時間： 15:00 –17:30

地點：華御結聯合廣場店（旺角聯合廣場地下G27號舖 －近太子站B2出口）

*有興趣者敬請帶備身分證明文件正本出席面試。

招聘查詢

有意投身而未能即場親臨招聘日者，可電郵或WhatsApp查詢。

電郵：jobs@hyakunousha.com

WhatsApp：9160 7599

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