業界強強聯手 彰顯營銷新機遇 利用數據合作促進數碼營銷效益

《香港01》以媒體夥伴形式支持、由IAB Hong Kong主辦的活動「 IABHK C23」（C23）於9月26日舉行，活動以「AI 全面啟動」為主題，是本港今年最大型的AI營銷活動。在數碼時代，企業為實綫可持續的增長，須深入瞭解客戶需求，並透過不斷尋求創新的方法來提升客戶體驗。有見及此，滙豐及Google以合作夥伴關係融合金融及數據科技的優勢，為推動數碼營銷轉型注入了新的活力。活動當日，滙豐銀行香港財富管理與個人銀行市場部主管兼董事總經理岑卓耀先生及Google 業務總監梁兆倫先生於「 IABHK C23」活動上、由IAB Hong Kong主席黃俊仁先生主持的VIP午宴中分享如何透過大數據分析驅動數據營銷策略，提高效果。



與Google建立合作夥伴關係 精準定位目標市場

岑卓耀在會上被問到滙豐與Google合作的契機，他表示即使現時滙豐能夠透過信用卡交易獲得客戶消費數據，包括消費地點及金額等，但仍不足以全面捕捉客戶的潛在消費意欲。而Google的數據庫則可以填補這個空缺，利用Google及YouTube 搜尋趨勢等數據情報分析近期熱門話題或商品對市民消費意欲的影響，提供詳細的消費模式洞察，滙豐就能夠迅速調整推廣策略並創新產品或服務，以更好地滿足客戶需求。他舉例，滙豐近日推出的Travel Guru 會員計劃，這項全新消費體驗正是以自身的信用卡消費數據及Google與YouTube 搜尋趨勢的最新旅行趨勢為基礎，通過數據分析反映疫情後「No-normal」的旅遊趨勢崛起，消費者較偏好更深入、更地道、更意想不到的新玩法及體驗，包括自助旅行、深入發掘當地文化、乘坐環境友善交通等。而新推出的Travel Guru 會員計劃則與更多生活及旅遊品牌建立合作關係，提供更度身訂造的旅遊體驗之餘，亦分別以三大旅人等級制提供各種旅遊優惠及簽賬回贈，緊貼時下客戶的生活模式需求。

透過數據分析為客戶提供個性化的消費體驗及增值服務

岑卓耀表示與Google合作不但能使合作雙方受益，更重要的是讓客戶獲得更優越的服務體驗。以港人喜愛的日式厨師發辦「Omakase」為例，滙豐於今年5月首次以信用卡數據結合Google、Facebook、Instagram等不同平台數據，深入了解香港人熱衷「Omakase」背後的消費習慣，以這些洞察數據作為我們設計推廣活動的基礎，首創數據驅動（Data-driven）信用卡推廣活動，以提供更多個性化的服務體驗予客戶。

人工智能加持 為客戶解碼複雜的分析報告和財經資訊

除了與Google合作，滙豐亦在日常運作及數碼營銷活動中運用人工智能（AI），將其獨到的財富觀點以更別具創意和「貼地」的方式呈現，為客戶抓住財富機遇，當中最為人所知的便是「AI子華」、全港首個AI生成的市場推廣項目「Wealth Decoded Series」。岑卓耀分享到雖然製作「AI子華」需時、過程繁複，但製作無需黃子華親身參與表演與拍攝，所有的宣傳材料包括主視覺設計（Key Visual）、聲音等都可用 Midjourney 等AI工具生成，為嶄新的數碼營銷方法，並展現了機器學習（Machine Learning）的巨大潛力，無論對於企業還是代言人，都不失為更高效的方式。滙豐同時利用AI程式Midjourney V5生成推廣圖像，透過AI將複雜的投資主題與理財概念具像化，更融入日常。

此外，黃俊仁作結時指出：「AI對於各行各業的營銷人員而言是一個『遊戲規則改變者』，營銷人員必須具備前瞻性思維，探索未來人工智能驅動的工具及趨勢，以推動階段性的成長，成為行業領先者。」他表示是次C23高峰會，希望締造機會讓業界就AI於數碼營銷各方面的應用，例如數據驅動營銷、人工智能生成內容及各種新穎廣告技術，作出深度探究及案例分享，並相信有助促成業界合作，推動本港數碼化發展。他亦補充IAB HK作為香港最活躍和最具影響力的數碼營銷協會之一，將來會繼續定期舉辦行業活動、研討會和培訓課程等活動，向各行業高層主管及數碼營銷人員提供交流和學習的機會。