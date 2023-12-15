國泰睽違10年後再度舉辦大型嘉年華　感謝員工付出 致力提升福利

「機師」、「空姐」、「空少」是不少人的夢想職業，可以周遊列國、增廣見聞，國泰身為航空業巨頭，員工更可以享受無限張一折機票，吸引許多人立志加入航空業。近日國泰睽違10年後再度舉辦了大型員工嘉年華Cathay Fiesta，答謝員工一年來的努力和貢獻，有遊戲、有比賽、有抽獎大派禮物、有歌唱表演，載歌載舞，場面哄動又刺激。



國泰員工辭職率低 近9千人擁10年以上年資

國泰人事董事黃瑋彤（Patricia Hwang）

這年頭，打工仔平均每兩、三年換一份工作是常事，可能是因為薪酬加幅不達預期、工作環境不理想、員工福利不夠好等。但在國泰辭職率卻很低，單單計算今年便有9千多人服務年資達到10年或以上。同樣服務國泰多年的國泰人事董事黃瑋彤（Patricia Hwang），自1995年加入國泰，輾轉任職過10多個部門，至今已有28個年頭。

發展多元化 體驗不同崗位樂趣

Patricia當初被國泰多元、求變的文化吸引，從而加入國泰。「不只是飛機師、機艙服務員，其實辦公室內都有不同的崗位，我們一直努力打造領先業界的工作環境，吸引不同範疇的人才加入。」國泰設有管理培訓生計劃，每二至三年可以調派工作崗位，即使服務同一個僱主，員工亦可以有不同方面的發展，體驗不同崗位的樂趣。Patricia亦因此由前線任職銷售到今天成為人事董事，由為客人服務變成為員工服務。

任職人事董事的三年間，Patricia一直秉持「員工開心，顧客更開心」的心態，透過聆聽員工聲音調整福利政策，亦一直謹守公司理念，追求多元、求變，希望員工知道「雖然未必可以每次做到最好，但會不斷求變。」

成爲最好僱主吸引最好員工 一折機票、每周兩天WFH處理家事

過去一年，國泰的流失率對比疫情前大幅下降，在香港航空業中比例更屬低水平。國泰航空更在全球最佳航空公司排名位居第八，獲得國際肯定，而下一個目標便是成為全球最傑出服務品牌之一。Patricia表示要做到最傑出服務品牌，必先要成為最好的僱主，才能吸引最好的員工；而要成為最好的僱主，最好的福利則不可少。

在國泰任職，最吸引的員工福利自然是可以搭飛機去不同的地方旅行。不過要留住人才，單靠「平機票」並不足夠，因此國泰亦將員工待遇大大提升，現時員工入職後就可以立即和其家人同享一折機票優惠，並不需要好像以往般等待半年。針對在辦公室工作的員工，每星期亦可以有最多兩天在家工作，讓員工均能夠「照顧好家裡的事情，同時兼顧好工作。」

舉辦Cathay Fiesta 10年來最盛大員工嘉年華感謝員工

國泰睽違10年後再度舉辦大型員工嘉年華—Cathay Fiesta（圖片來源：國泰提供）

除了平衡員工的工作與家庭生活，訪問期間Patricia亦屢屢提到要「感謝同事」，尤其在疫情肆虐，國泰面對史無前例的困境時，出心出力照顧乘客、對公司忠心耿耿的每位員工。因此在疫情退卻後，國泰亦舉辦了近10年以來最盛大的員工活動—Cathay Fiesta。

早在Cathay Fiesta舉行的數天前，國泰城已經充滿歡樂氣氛，設置了多個攤位為員工派發禮物包，內裡有餐具套裝、手帶等紀念品以外，還有為Cathay Fiesta活動當晚增添氣氛的手燈。前來領取的人流絡繹不絕，無論新舊員工都同樣期待。

睽違10年後再次舉辦的Cathay Fiesta，在剛過去的周五（8日）已順利舉行，吸引了超過7千名員工及他們的親友前來參加，並有逾千名身處世界各地的同事在網上參與，一同於線上線下都盡情享受、盡情放鬆。近五個小時的員工嘉年華，除了可以定製紀念品，還有擲彩虹、泡泡足球和迷你高爾夫等多個遊戲攤位贏取獎品，亦展出不同年代的國泰航空機艙服務員制服，蘊藏著國泰航空珍貴的歷史回憶。另外活動亦邀請了歌手AGA、香港流行樂隊Dear Jane擔任表演嘉賓，將現場氣氛推到最高點。

當晚其中一項重頭戲是Cathay’s Got Talent的最後10強比賽，來自不同部門、崗位、地區的員工在舞台上展現能歌善舞的才能爭奪獎項，精彩的表演亦為活動增添不少色彩！至於最令人期待的壓軸員工大抽獎，得獎幸運兒一人獨得一百萬「亞洲萬里通」里數！

對於下年會否繼續舉辦Cathay Fiesta，Patricia表示未來仍會不斷求變，思考有甚麼形式的活動可以舉辦，以感謝員工過往的努力和貢獻，保持公司「設想周到、積極求進、盡心盡力」的理念，帶領每位員工在人生旅途上飛躍前行。