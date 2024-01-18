數碼營銷101｜AI結合對話式營銷 3大成功要素抓住消費者注意力

ChatGPT 在「自然語言理解及表達」方面的技術突破令人矚目。然而，要解決商業問題，如精準掌握品牌知識推薦產品、運用邏輯思維解答客戶疑問等，還需從數據來源管理、軟件整合技術和用戶體驗（UI/UX）(使用者介面設計/使用者體驗感受)設計方便來進一步解決 ChatGPT 答案準確度參差不齊、可能包含競品資訊、網路負評的問題，將 AI 真正應用到商業場景並獲得顧客信任。



控制AI模型訓練數據來源 打造專業AI客服

軟件工程師可以使用 OpenAI 提供 API(應用程式開發介面) 開發 chatbot(聊天機器人) 程式，並將企業的內部知識庫與其 AI 模型結合，使得該 chatbot 接收指令（prompt）後，只在企業的知識庫中尋找所需資訊，並以自然對話方式呈現結果。這確保了機器學習的數據源經企業嚴格篩選，排除不準確或不相關的網絡資料，相當於將 ChatGPT 提升為行業專家。例如，攜程網站（Trip.com）的 AI 客服便整合了 OpenAI 的 API(應用程式開發介面)和網站資訊，能夠回答訪客關於航班、酒店、交通和旅遊計劃的相關問題。

將 AI對話融入即時通訊平台 方便日常互動

近年來，愈來愈多消費者喜歡使用即時通訊軟件與商家聯繫，如 WhatsApp、Messenger、IGDM 等，認為比打電話或發電郵更為方便隨性。因此，企業在考慮使用 ChatGPT 自動化客戶溝通時，也需思考如何將 chatbot 融入這些通訊平台，讓客戶在熟悉的應用程序中直接與 AI客服互動，並保留對話記錄。許多社交媒體平台已推出相關 API，如 Meta 的 WhatsApp Business API、LINE 的 Messaging API (客製化即時通訊應用程式開發介面)都為企業連接通訊軟件和外部系統提供便利。

UI/UX(使用者介面設計/使用者體驗感受)設計落手優化用戶體驗 提升滿意度

常見的 chatbot 體驗問題包括客戶不知如何開始或繼續對話、認為回答無助解決問題、期望更人性化的互動等。AI chatbot 可加入「建議問題」功能，允許客戶透過選擇對話按鈕，發問預設問題。此外，AI 回答也應明確標注資料來源（citation），便於客戶查證。最後，加入「轉接真人客服」選項也很重要，使得員工能接手對話，為客戶提供個性化的解決方案。

作者：SleekFlow銷售副總裁梅思進

Eric是一位經驗豐富的SaaS銷售領導者。加入SleekFlow之前，他曾在領先全球的SaaS公司，負責亞太地區的業務拓展。他致力改善中小型企業的運輸體驗和幫助零售商在社交媒體上銷售，努力建立一支高效的銷售團隊，希望能創造一個讓團隊成長的工作環境。

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