五指山發現一海南新紀錄物種　16年前曾現蹤香港　植株總數不過50

海南熱帶雨林國家公園管理局五指山分局工作人員近日在海南熱帶雨林國家公園五指山片區發現一海南新記錄物種，經科學採樣與形態鑒定，確認為「三絲水玉杯」。



據了解，三絲水玉杯是一種罕見的腐生植物，為一年生腐生植物，大部分時間都生長在地下，到大雨後才會冒出地面，開花結果，但花期極短，僅有約一星期。其2007年於越南第一次被發現。值得一提的是，2008年香港也發現其分布。其植株總數不超過50株。

含苞待放的三丝水玉杯。（央視新聞）

為方便聯動和監測各管理部門及轄區內各站點，五指山分局近年建立「五指山分局森林資源保護與監測」微信群，鼓勵護林員在野外巡山時將拍攝到的動植物照片發送到群里，再由專職管理人員記錄並根據圖片質量、數量和物種類型歸類，然後進行階段性的獎勵。

6月2日，五指山分局加釵站護林員王家任把拍攝到的一組三絲水玉杯植物圖片發到群內，立即引起海南大學熱帶農林學院副研究員張哲的注意，他預判這是一個新記錄物種。

三絲水玉杯完全綻放的情況。（央廣網）

張哲之所以如此肯定，是因為該種所隸屬的水玉簪科水玉杯屬海南目前僅報道過的一個物種，即尖峰水玉杯。隨後，五指山分局主動邀請張哲團隊，並經海南省林業局審批後前往現場拍攝和鑒定，最終確認了這一新記錄物種。