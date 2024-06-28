雲上嶺南｜廣東多地亮燈　慶祝十五運會倒計時500天

6月27日是第十五屆全國運動會倒計時500天。在這個重要節點，當晚，廣東多地實現夢幻聯動，城市地標建築、城市中心、商業大樓等紛紛為十五運會亮燈，喜迎十五運會倒計時500天。



廣州地標建築廣州塔打出「魅力新廣州 活力大灣區 激情十五運」標語，為十五運會「打call」；中信廣場亮出「距離第十五屆全國運動會開幕還有500天」等字樣，為十五運會倒計時500天喝彩。

深圳平安金融大廈以「當好東道主 喜迎全運會」、深圳灣一號以「相約十五運 粵港澳歡迎您」、京基大廈以「激情十五運 魅力大灣區」等標語共同為十五運會送上祝福。

珠海大劇院亮燈。（羊城晚報）

中山遠洋大信滾動播出「精彩十五運 活力大灣區」「當好東道主 喜迎全運會」「逛灣區 看全運 享精彩」「全運有您更精彩」等標語，祝賀十五運會倒計時500天。

珠海大劇院以「十五運殘特奧 同舞台共精彩」「全運有您更精彩 灣區有您更魅力」「2025相約粵港澳」，為十五運會加油；在珠海橫琴粵澳深度合作區，橫琴總部大廈以「喜迎十五運會倒計時500天」的亮燈活動迎接十五運會。

深圳平安金融中心亮燈。（羊城晚報）

在東莞環球經貿中心電子屏幕上，「喜迎十五運倒計時500天 2025相約粵港澳」「十五運殘特奧 同舞台共精彩」等滾動標語格外醒目。

惠州地標建築中海廣場以「喜迎十五運 精彩十五運」等標語慶祝十五運會倒計時500天。汕尾市體育中心戶外電子屏幕滾動播出「相約十五運 粵港澳歡迎您」「當好東道主 喜迎全運會」等標語，梅州城區市民閱報欄亮出「相約十五運 粵港澳歡迎您」「當好東道主 喜迎全運會」等標語，齊齊為十五運會送上祝福……

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

