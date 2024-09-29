內蒙古旅遊必住！蓮花度假酒店 「盛開」在沙漠裏的神奇建築

建造在沙漠裏頭的酒店大家住過嗎？今天就帶大家感受一下吧！位於内蒙古鄂爾多斯響沙灣沙漠的蓮花度假酒店堪稱中國的酒店奇迹，曾經被CNN列入「18間令人震驚的中國新酒店」之一，至於原因是什麽？除了因為蓮花度假酒店的設計未來科技感十足，外型更酷似盛開的「蓮花」，還是世界目前唯一一座不用鋼筋水泥的環保建築，這間神奇的酒店現在已成為了響沙灣旅遊度假必去的打卡位。



蓮花度假酒店造型別樹一幟 宛如盛放的白蓮

大家到沙漠觀光遊覽的時候，一般都先要在市中心乘搭交通工具出發，遊玩後又要坐車回到市中心的酒店，但現在，在内蒙古鄂爾多斯響沙灣景區内，在沙漠裏暢玩一番後，就能直接在沙漠裏住上一宿，一次滿足兩個願望。

響沙灣蓮花度假酒店由北京著名國際設計團隊PLaT architects操刀設計，貫徹人與自然環境的關係，設計團隊將酒店打造成猶如大漠黃沙之中盛開的一朵白色蓮花，既有意境又設計感十足，因此吸引到了許多建築師和旅行者的目光。

打造蓮花度假酒店的PLaT architects致力傳承東方自然觀、建築觀、文化觀，主力聚焦人和自然環境的關係。建築項目獲獎無數，去年被英國BUILD雜誌選為年度北京最具突破建築公司。（視覺中國）

但其實，蓮花度假酒店新穎別致的「蓮花」造型並不只是「噱頭」，設計概念也考慮到要如何適應沙漠裏的不穩定因素，例如氣候和環境。

蓮花度假酒店的設計靈感來源於簡單的幾何正方形，設計團隊希望通過這種簡約的「陣列」概念，賦予建築力量感和自然感。團隊用鋼板固定流動的沙丘，再用輕鋼搭成外牆，如風帆般的外牆除了利於快速組裝，同時更兼顧固沙、遮光、防風、收集雨水等作用。組合之後，蓮花模樣的酒店外型便誕生了，酒店也因此以「蓮花」命名。

作為中國第一座沙漠星級酒店建築，蓮花度假酒店在建造的過程中面對許多困難和挑戰，像是要如何確保建築在沙漠中的穩定性，及如何結合沙漠文化和内蒙古的人文風情等等，從設計到落成足足花了10年時間。（網上圖片）

蓮花度假酒店 感受大漠風情

蓮花度假酒店除了外型吸睛之外，酒店在室内設計上也下了不少巧思。

走進蓮花度假酒店，映入眼簾的是以大量自然建材構造的環境，像是來自響沙灣的沙礫、花崗岩和來自北方的松木等，都被巧妙地融入酒店的設計裏，沙漠風情十足，無論裏外，都是能拍攝出絕美照片的打卡位。

蓮花度假酒店内均以咖啡色為主色調去呼應周邊的漫漫黃沙。上圖為通往客房的扶梯，下圖為客房外的環狀走廊。（蓮花度假酒店官網）

為了讓遊客早觀茫茫黃沙，夜觀漫天繁星，蓮花度假酒店的房間都採用面向沙漠的落地玻璃設計。（視覺中國）

作為全國首間七星級沙漠酒店，蓮花度假酒店的配套應有盡有，涵蓋戶外度假區、餐廳、游泳池、健身房、水療室、酒吧等設施，十分全面。

酒店均採用一價全包形式，即是説，游客只要付一次錢就能享受響沙灣景區内幾乎所有的娛樂設施。

而且，酒店還具備了豐富多樣的活動讓遊客體驗，像是騎駱駝、滑沙、騎越野車、禪修瑜伽、沙海觀光等等，在眾多活動中，夜間的自由自在匯晚會和篝火晚會最受遊客歡迎。

蓮花度假酒店從早到晚都有不同種類、動靜皆宜的體驗活動讓遊客根據自身需要選擇。在夜間活動自由自在匯晚會和篝火晚會中，遊客除了能夠近距離觀賞精彩絕倫的特技舞蹈表演外，還能圍着篝火跳民族舞蹈，親身體驗内蒙古的人文風俗。（蓮花度假酒店官網）

目前，蓮花度假酒店更是世界上唯一一座不用一磚一瓦、鋼筋和水泥建造的環保綠色建築，既華麗美觀又不失生態保育意識，在不破壞沙漠天然生態環境的情況下，能為到内蒙古旅遊的人們提供一個極具舒適和享受的沙漠住宿和娛樂空間，將人類與自然連接在一起，進一步促進響沙灣沙漠可持續旅遊的發展。

旅遊小資訊

響沙灣蓮花度假酒店

地址：中國內蒙古鄂爾多斯市達拉特旗響沙灣

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