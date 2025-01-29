央視蛇年春晚收視破紀錄　王菲髮際線腮紅和耳環料再引潮流

1月28日晚8點，蛇年春晚在境內新媒體端的實時直播收視次數和互動量均創新紀錄。據初步統計，新媒體端直點播收視次數28.17億次，去年同期21.27億次，同比增長6.9億次。



其中王菲時隔7年再次登上春晚，成為全晚高潮。她演唱的歌曲分別是1998年的《相約九八》、2010年的《傳奇》、2012年的《因為愛情》以及2018年的《歲月》和一首新歌《世界贈與我的》，王菲的髮際線腮紅和大耳環也引發熱議，迅速登上微博熱搜。她演唱的《世界贈與我的》也迅速登上QQ音樂榜首。

王菲相隔7年再登春晚，唱出《世界贈予我的》。（影片截圖）

王菲歌聲動聽。（影片截圖）

「竪屏看春晚」直播播放量4.96億次，較去年同時段提升18.09%，直播用戶人數達2.86億人，較去年同時段提升14.4%。春晚社交媒體話題閱讀量達166億次，比去年同期增加5.5億次；春晚社交媒體互動量達6.7億次，比去年同期增長13.75%。無障礙轉播及報道全媒體觸達5200萬人次。

歲月未有留痕。（影片截圖）

CGTN）英語、西班牙語、法語、阿拉伯語、俄語頻道和82種語言對外新媒體平台2900多家媒體對春晚進行同步直播和報道，獲全球閱讀量超15.9億次，海外視頻觀看量5.2億次。央視網海外社交平台的直播播放量創新高，為7337萬次，較去年同時段提升21.39%。日本主流視頻網站Niconico連續第十年轉播總台春晚，實時在線看人數超10.1萬。

「春節」申遺成功後的首屆春晚，以非遺元素作為節目創排的重要靈感，源遠流長的傳統智慧與藝術巧思、先進技術相融合，讓中華優秀傳統文化在新時代的舞台上煥發勃勃生機。

中國傳統建築創演秀《棟梁》通過美輪美奐的視覺特效，將2024年申遺成功的「北京中軸線」在春晚舞台上徐徐展開。榫卯、斗拱等中式建築的代表性元素躍然眼前，鳳凰傳奇唱出「走中線，挺直脊梁，昂起頭，聳立九天」，抒發了你我皆是棟梁的壯志豪情。在熱烈奔放的《潮起舞英歌》中，

取材自經典故事《白蛇傳》的小品《借傘》，以一把西湖綢傘巧妙串聯京劇、粵劇、川劇、越劇，「白娘子」趙雅芝、「許仙」葉童驚喜獻唱，讓觀眾重溫經典作品的恆久魅力。戲曲《聲動梨園》少長咸集、名家新秀聯袂登場，京劇、崑曲、豫劇、湘劇等經典唱段接連上演，千年藝術瑰寶濃縮於方寸舞台之上，綻放於古老與青春共生的戲劇百花園。創意融合舞蹈《秧BOT》中，機械人與舞者共舞，手絹花翻飛旋轉，為觀眾呈現一支別開生面的「賽博」秧歌。