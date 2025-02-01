天問二號擬今年5月升空　為何探索「振蕩天星」？有何神秘身世？

天問二號探測器定於2025年5月升空，它將用數年時間探索一顆叫「振蕩天星」的小行星，並採回樣本。直徑僅有50米左右的「振蕩天星」，為甚麼會被鎖定為目標？它有甚麼神秘「身世」？



小行星是太陽系活化石

研究小行星有助科學家了解太陽系起源。圖為南京紫金山天文台的近地天體望遠鏡，它是中國加入國際小行星預警網的主力觀測設備。（網上圖片）

太陽系的小行星與大家熟悉的火星、土星等行星一樣，是環繞太陽運行，只是它們的體積和質量比行星小得多。

為甚麼要探索小行星？有傳媒指出其中一個原因，是小行星大多誕生於46億年前太陽系初期階段，被視作「活化石」，所以研究分析它們有助了解地球生命起源，以及認識太陽和行星演化。

要一提的是，人類探測小行星歷史其實不算長，直到上世紀90年代才通過美國的伽利略號探測器，實現對小行星的抵近飛越，而繞飛探測更是幾年後的事。

相比之下，人類探測行星的歷史稍長一些，1962年，美國發射的「水手2號」便成功掠過金星，收集粒子等資料，並拍下紅外和微波段圖像。

2016年被發現 直徑僅50米

天問二號要花大約一年時間飛近「振蕩天星」。（當代中國）

太陽系數以百萬計小行星中，中國科學家為何把目光投向「振蕩天星」？

這顆小行星直徑僅有46至58米，環繞太陽公轉周期約366天，自轉周期約28分鐘，與地球平均距離2,000萬公里。它2016年被夏威夷的小行星觀測望遠鏡所發現，代號2016 HO3。

科學家觀測發現，這小行星位於一個非常奇特的軌道上，不僅像其他小行星那樣環繞太陽飛行，同時還在一個非常遙遠的軌道相對地球上下左右「振蕩」運行，因此用夏威夷語給它起名「振蕩天星」(Kamo'oalewa)。

科學家還指出，「振蕩天星」雖然不是環繞地球，但若從地球角度望去，它看似在環繞地球運行，所以也被稱地球的「準衛星」。

從月球濺出的「碎片」？

科學家認為「振蕩天星」或來自月球背面的布魯諾隕石坑（左上圖）。右圖為布魯諾隕石坑在月背的位置；左下圖為「振蕩天星」設計圖像。（當代中國）

另外，科學家分析「振蕩天星」反射光譜，以及所處位置，猜測它可能來自月球，是幾百萬年前月球遭隕石撞擊後，濺射出去的一塊「碎片」；它經過漫長歲月演化，才進入了環繞太陽軌道，成為小行星。

特別的背景，令「振蕩天星」更有探索價值；天問二號能抵近和著陸探測，並把這顆小行星的樣本帶回地球，將有助解開其「身世」謎團。

最後補充幾句，中國清華大學團隊近年的研究，亦確認「振蕩天星」的反射光譜與月球非常相似，並在經撞擊仿真模型推算後，鎖定它的「出處」是月球背面布魯諾隕石坑。

當然，進一步研究，仍要依靠天問二號未來獲得的資料。

太陽系已有逾百萬顆小行星被確認，但這只是所有小行星的一小部份。（視覺中國/當代中國授權）

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