超強內地90後男手繪3米故宮全景圖爆紅　一幅畫足幾個月工都辭埋

撰文： 東方手藝人 最後更新日期： 2021-02-06 08:09

第一次出差到北京，二十來歲的譚澤鴻站在故宮面前，就被這座宮殿的磅礴聲勢震撼到了。雖然從小到大在書裏電視裏看過無數遍故宮，可大概沒有誰在第一次親眼見到它時，能平靜不為所動。

有的人寫遊記讚美，更多人用相機記錄，而當時的譚澤鴻在這肅然起敬之間，就決定要把故宮畫下來。

譚澤鴻的手繪3米故宮全景圖及更多作（點圖放大瀏覽）：

離開家鄉工作以後，每次短暫地回家，譚澤鴻都能明顯感受到記憶中的家鄉正在一點一點地「消逝」著，雖然這座城市一年比一年發展得好，但他總是想著，趁回憶還清晰，要把最熟悉的家鄉光景定格下來。在現在這個拍照零門檻的便捷時代裏，無論是旅行途中看到的名勝古蹟，還是特意出門打卡的網紅建築，我們都更習慣快速地拍下來，也不管拍得怎麼樣，還有囤在相冊裏上千張照片日後會不會再翻出來看，反正拍過就等於記住了。

所以藝君在看到譚澤鴻一筆一劃，一根線條一根線條地把家鄉的樣子畫下來時，還是蠻感動的。跟隨著線條和色彩慢慢融入其中的鄉情，應該和一秒鐘成像的照片不一樣吧。也不光是畫家鄉，譚澤鴻用畫筆代替相機，去了很多地方，也畫了很多城市。

譚澤鴻畫筆下的不同城市風貌（點圖放大瀏覽）：

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繪畫的愛好和習慣，讓他每新去到一個地方，就會用心體驗感受城市的不同街景和藏在街頭巷尾裏的地道風情，然後再用鋼筆和馬克筆一點點畫下來，雖然過程漫長又複雜，但樂在其中。

在成為一位職業畫家之前，譚澤鴻是一家大公司的設計師，工作體面，待遇也還不錯。而且最初他也是因為從小喜歡畫畫，於是大學念了相關專業，畢業後又找了相關工作，除了本職的設計稿之外，最讓他期待的，是每次交完稿後自由畫畫時間。那個時候的他，看上去麵包和理想都得到了。

然而，設計師的「自由時間」，有經驗的一聽就秒懂，這本身就是一個偽命題。在發現時間越來越難被自己真正把控後，為了專心畫畫，乾脆辭了職回家「閉關」。一幅畫的成稿時間，少則數月，長則半年甚至更久，辭掉工作「家裏蹲」的譚澤鴻，除了要打磨繪畫時的心性，忍受暫時沒有穩定收入的心理落差，還要應對家裏長輩們的不理解。

「大餐會有的，夢想也會實現的，可是在實現夢想之前，我寧願只吃麵包」。在家裏潛心創作的時候，譚澤鴻就是抱著這樣的信念，從電視機櫃上畫到地板上，從書房裏畫到餐桌上，總之就是埋下頭握住筆，外界什麼紛擾的聲音也打攪不了了。幸運的是，如今譚澤鴻的馬克筆繪畫得到越來越多人的喜歡和認可，也擁有了自己的工作室，可以去教更多大朋友和小朋友用繪畫的方式重新感受風景，融入風景。

那段埋頭苦練、無人問津的蟄伏時光，現在回頭看，也都終於變為了沉甸甸的底氣。

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