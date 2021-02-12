天龍山石窟佛首失落近百年終回國　登央視春晚首亮相成焦點

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-12 15:40

周四（11日）晚上，流失海外近一個世紀的天龍山石窟第8窟北壁主尊佛首，亮相央視春晚的舞台，在回歸後首次與觀眾見面。據了解，佛首於2020年12月12日12時由日本回歸，是2020年回歸的第100件流失文物。 周五（12日）起，佛首將在北京魯迅博物館「咸同斯福——天龍山石窟國寶回歸暨數字復原特展」中展覽展示，特展將延續至3月14日。

位於山西太原的天龍山石窟，開鑿於北朝晚期至隋唐時期。石窟中的佛像具有神態高雅、體態豐滿、姿態優美的特徵，被認為是外來藝術向中國石窟藝術轉變時期的典型作品。經歷隋唐興盛後，天龍山石窟到宋元時逐漸衰落。20世紀初，天龍山石窟被重新發現，開始受到關注並引發搜藏熱潮。但是，20世紀20年代，在日本古董商驅動下，天龍山石窟遭到大規模盜鑿，逾240尊雕像被盜，幾乎所有造像頭部，甚至造像全身被盜運至中國境外，現收藏於日本、歐美博物館以及私人手中，破壞程度在中國石窟寺中最為慘烈。

據了解，佛首從發現到回國，僅用了三個月的時間。2020年9月14日，國家文物局監測發現，日本一間拍賣行擬於東京拍賣一尊「唐天龍山石雕佛頭」，疑似為山西省太原市天龍山石窟流失文物。經組織鑑定研究，判斷其確屬天龍山石窟第8窟北壁佛龕主尊佛像的被盜佛首，年代為隋代，於1924年前後被盜鑿並非法盜運出境。於是，國家文物局於2020年10月15日致函拍賣行，要求終止與該佛首相關的拍賣和宣傳展示活動，予以撤拍。翌日，拍賣行積極配合，作出撤拍決定，終止有關宣傳。國家文物局與拍賣行董事長，浙江杭州的旅日華僑張榮取得聯繫，鼓勵促成文物回歸。

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2020年10月31日，張榮與日籍文物持有人談判完成洽購，經國家文物局溝通，決定將佛首捐獻中國政府。2020年11月17日，佛首被移交至中國駐日本使館保管。2020年12月12日12時，佛首被安全運抵北京，當日點交入庫。由此，這尊佛首成為近百年來第一件從日本歸國的天龍山石窟流失佛雕。

經過各部門的研究鑑定，與1922年3月拍攝的《天龍山石窟》圖版35和1923年10月拍攝的《天龍山石窟》圖版41所示第8窟北壁佛龕內佛像的原狀圖片相比較，佛首臉型、五官、形神高度吻合，特別是右臉頰的斑駁痕跡，從右眼瞼下向右耳延伸擴展的形狀，與實物完全一致。

經檢測，這尊佛首長33.7厘米，寬30.4厘米，高44.5厘米，重55.5公斤，主要由石英和方解石構成，符合山西天龍山岩體特徵。佛首內部一致性較好，無顯著裂隙。頂部和耳部發現彩繪痕跡，推斷佛像原始狀態應有彩繪。鼻翼及鼻樑部位存有機材料，推斷有修復經歷。細觀這尊佛首，面部表情十分慈祥，嘴角微微上揚，眼睛彷彿也笑得瞇成一條縫。

據了解，第8窟是天龍山石窟最大的洞窟，建成於隋代，距今已經一千四百餘年。這尊佛首回歸後，被鑑定為國家一級文物。據有關專家介紹，流失文物回歸到原屬地，是文物保護的國際共識，等待時機成熟之後，有關部門會將佛首送回山西太原的天龍山。

（網易新聞）