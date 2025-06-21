網易3A遊戲單機《歸唐》公開　網民：中國開發商將統治遊戲界

網易旗下24Entertainment臨安工作室開發的3A遊戲《歸唐》（Blood Message）20日首度公開長達5分鐘的遊戲預告，畫面十分細緻美麗，據了解，《歸唐》是一個單機動作冒險遊戲，計畫登陸PC與主機平台。



據官方介紹，遊戲靈感來自真實歷史故事「沙州歸唐」。預告片一公開，在youtube迅速突破百萬點閱，有網民更稱「中國遊戲開發商將要統治遊戲界」，不少網民則指近年日本、韓國遊戲推陳出新，「現在是亞洲開發商的天下了。」



3A遊戲《歸唐》（Blood Message）20日首度公開長達5分鐘的遊戲預告。（截圖）

《歸唐》的故事背景設定在唐朝末年，一個中央權威衰微、地方割據頻傳的亂世。

《歸唐》的故事背景設定在唐朝末年，一個中央權威衰微、地方割據頻傳的亂世。安史之亂重創唐朝，河西走廊及西域地區被吐蕃佔領，時稱沙州的敦煌長期與中原隔絕。

直到西元848年，不堪壓迫的沙州漢人張議潮率眾起義，驅逐吐蕃，收復瓜沙地區，建立了歸義軍政權，接受唐廷冊封為歸義軍節度使，名義上歸中央。此後，張氏及曹氏家族接續治理，抵禦吐蕃、回鶻等外敵，維持河西走廊的穩定，直至11世紀初被西夏、回鶻取代。

《歸唐》故事線聚焦在歸義軍的一段感人篇章：張議潮收復沙州後，派遣十支信差隊伍，穿越3000里戈壁與險山，向長安報捷。這些信差多為工匠、農夫、僧侶等一般人，面對吐蕃控制的敵境，僅有一隊抵達。

《歸唐》的故事背景設定在唐朝末年，一個中央權威衰微、地方割據頻傳的亂世。

《歸唐》的故事背景設定在唐朝末年，一個中央權威衰微、地方割據頻傳的亂世。

遊戲中，玩家將扮演一名信使，為了將沙州光復的關鍵訊息傳回長安而踏上要穿越沙漠戈壁與重重危險的歸唐之路，玩家將從沙塵、嚴寒與戰場廢墟中，體驗「為了家國與信念的勝利者」的極端之旅 。

本作為第三人稱的單機動作冒險，融合近戰、潛行與生存元素，並使用UE5引擎加上工作室自行開發的技術工具，為玩家打造「高品質畫面與電影體驗」。

網易作為中國遊戲產業的巨頭，以多人線上遊戲聞名，但在單機領域的嘗試卻屢受爭議。先前，《燕雲十六聲》曾被宣傳為開放世界單機遊戲，卻在開發後期加入多人元素，與玩家對「純粹單機」的期待產生落差，導致信任危機。

如今，《歸唐》作為網易首款明確以買斷制單機為定位的3A作品，臨安24工作室和製作人胡志鵬在發布會上多次強調「無內購、無手遊版本」，甚至呼籲玩家「截圖為證」，試圖重建信任。

《歸唐》的故事背景設定在唐朝末年，一個中央權威衰微、地方割據頻傳的亂世。

內媒：《歸唐》如果成功，現實意義甚至超越《黑神話：悟空》

《觀察者網》評論指出，2024年《黑神話：悟空》的全球成功，驗證了中國市場對高品質單機遊戲的巨大需求，也推動了國內大廠向這一領域的轉型。在資源雄厚的大廠中，網易率先以《歸唐》試水，成為第一個「吃螃蟹」的大廠。臨安24工作室集結了具備3A開發經驗的團隊，背靠網易的資金與技術支持，具備打造國際水準作品的潛力。

文中提到，但網易選擇的並非最穩當的商業路線。相較於三國、明清等廣為人知的題材，歸義軍的歷史背景對玩家而言極為冷門。如何將這段複雜的歷史轉化為引人入勝的娛樂作品，對網易的敘事能力和市場洞察力是一大考驗。在輿論壓力和單機領域新手的雙重挑戰下，網易需要一個成功的開局，而《歸唐》的題材選擇無疑加劇了這一壓力。

3A遊戲《歸唐》（Blood Message）20日首度公開長達5分鐘的遊戲預告。（截圖）

評論提到，歸義軍的歷史不僅是軍事鬥爭的縮影，更是民族融合與文化傳承的舞台。河西走廊作為絲路要道，匯集了漢、吐蕃、回鶻、粟特等多民族文化，敦煌莫高窟的持續開鑿與敦煌文書的保存，體現了中華文化的韌性與包容。而這段歷史也涉及地方割據、民族衝突等複雜議題，如何在娛樂作品中平衡歷史真實性與情感共鳴，對網易的敘事功力是一大挑戰。

文中指出，網易選擇歸義軍作為其首款3A單機的題材，是一次具有冒險性的嘗試。相較於三國時期家喻戶曉的英雄傳奇，歸義軍的故事缺乏天然的群眾基礎。

預告片暗示遊戲將採用類似《最後生還者》或《戰神》的線性敘事，融合潛行、解謎和基於歷史武器的真實戰鬥。複雜的題材與高投入的製作成本，意味著《歸唐》必須在敘事深度與玩法創新上雙雙突破，否則難以滿足玩家期待。

儘管商業風險不小，歸義軍的故事卻蘊含著深刻的情感與文化價值。歸義軍的敘事核心在於亂世中對統一的執著追求。張議潮等人雖身處邊陲，卻以實際行動維護唐廷正統，保障絲綢之路暢通，保護了中原與西域的文化命脈，其勝利與失敗都值得我們感動與深思。

評論也稱，預告片展示了基於UE55引擎打造的精美畫面，包括沙漠孤煙、敦煌壁畫等場景。其流暢的戰鬥動畫，暗示了高投入的製作水準。由於未公開即時玩法演示，玩家對遊​​戲實際體驗仍存疑慮。網易需要在質疑聲中證明自己，就不僅要兌現「純粹單機」的承諾，還要以高品質成品回應玩家對3A遊戲的期待。

目前《歸唐》的官方網站也已經同步上線，並開放玩家預約，有機會抽選全球搶先試玩資格，以及神秘驚喜，但尚未確認發售日期。