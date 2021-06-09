乾隆「有鳳來儀」大轉心瓶拍出逾2.65億元　刷新中國陶瓷拍賣紀錄

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-09 13:00

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」大轉心瓶，周二（8日）凌晨在北京保利2021春季藝術品拍賣會拍賣，並拍出2.6565億元（人民幣．下同）。北京保利拍賣中國古董珍玩藝術總監李移舟指，今次刷新了中國陶瓷的世界拍賣紀錄。

北京保利2021春季藝術品拍賣會現場。（中新網）

據拍賣行官網顯示，高63厘米的「有鳳來儀」大轉心瓶，全稱清乾隆御製洋彩胭脂紅地軋道雕瓷鏤空「有鳳來儀百鳥朝鳳」圖雙螭耳大轉心瓶，為蘇格蘭貴族家族舊藏，得自1875年，並曾於1999年在倫敦佳士得拍賣。其為可流通於市場中最大者，亦為已知存世同類器中第二大者，僅次於故宮博物院中高73厘米的藏天藍釉開光大套瓶。

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該轉心瓶集合軋道、雕瓷、鏤空、轉心等多種工藝，並由頸瓶、腹瓶、底瓶、內膽瓶四部分組成，其中外壁頸瓶、底瓶以胭脂紅地軋道洋彩繪制紋飾，腹瓶外壁精雕祥雲山林之景，而從瓶身鏤空觀瞧內膽旋轉，各式瑞鳥紛繁，具「百鳥朝鳳」的意思。據網站介紹，其或為督陶官唐英親自設計督造之傑作，藴乾隆帝孝敬母親、以孝悌治國之理念，或為進貢乾隆之新年賀禮，寓意聖主明君，群賢畢至。

據中新網報道，「有鳳來儀」大轉心瓶以8000萬元起拍後，隨即有買家直接加碼至2億元。經過逾10分鐘，競價終以2.31億元落槌，按15%佣金計算，最終成交價達2.6565億元。

《欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷》亦刷新中國緙絲作品的拍賣紀錄。（北京保利拍賣）

同日，清乾隆《欽定補刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷》亦在另一專場中拍出2.415億元，刷新中國緙絲作品的拍賣紀錄。而在周日（6日）晚上，清代徐揚《平定西域獻俘禮圖》在中國古代書畫夜場拍賣中以4.14億元人民幣成交。

拍賣會官方透露，經過上周五 （4日）至周二的5日鏖戰，北京保利拍賣2021春季藝術品拍賣會以44.59億元的總成交額收官，共產生5件億元拍品，58件千萬元級拍品。李移舟稱，以今年表現看，藏家對購買每個門類頂尖的精品保有高度熱情。