抗日片《八佰》發布日本版海報　料秋季在日上映　網民：心真大

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-16 16:30

以抗日戰爭為題材的國產電影《八佰》周二（15日）發布了日本版的海報，預料將在日本上映。由於題材關係，消息一出隨即引來網民紛紛關注甚至驚訝，「想知道日本人怎麼看」。

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2020年8月21日於國內上映的《八佰》由管虎導演，收穫了逾31.3億人民幣的票房，成為該年票房冠軍，全球票房則累計逾4.6億美元（約35.7億港元）。該片講述了1937年淞滬會戰最後一役中，被稱作「八百壯士」的國民革命軍第三戰區88師524團的一個加強營如何固守蘇州河畔的四行倉庫，頑強抵抗了四天四夜的故事。

雖然沒有給出在日本上映的具體時間，不過據新浪電影消息，《八佰》具體上映時間大約是在秋季。而其日本版海報已經發布，當中片名被改成《八佰：戰場上的英雄》。由於題材是講述中日戰爭，消息一出隨即引起熱議，關注電影在日本的票房表現，以及日本觀眾會如何評價等。

《八佰》發布了日本版的海報，片名被改成《八佰：戰場上的英雄》。（《八佰：戰場上的英雄》海報）

網民點睇：

日本人是真的心大 哎呦，多賺點日本的錢也好 日本人看的話會不會有點不適應 反正我感覺大部分日本人是不會信的 除了華僑沒什麼人會去看，大家不用多想了 讓日本人看看挺好，這片還真沒有故意黑日本，戰爭細節方面也是很考究的

此外，陳思誠監製、柯汶利執導的電影《誤殺》亦發布了日本版的海報，同樣將在日本上映，並定檔7月16日上映。海報顯示，日版的名字叫做《共謀家族》，且內含丈夫把手機偷偷傳遞給妻子、妻子把鑰匙偷偷傳遞給大女兒，大女兒偷偷把紙條傳遞給小女兒的細節，這令到不少看過電影的網民調侃「這名字不是劇透了嗎」。

至於陳思誠執導的電影《唐人街探案3》亦早在一個月前發布了日本定檔預告和海報，宣布將於7月9日在日本上映。海報顯示，日版譯名是《唐人街探偵：東京MISSION》，由於該片擁有大量的日本元素，包括以東京作主要拍攝場景、啟用不少日本演員等，因此輿論同樣關注該片屆時的表現。