劉偉強抗疫電影《中國醫生》首日票房破億　張文宏：超乎我的預期

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-07-11 16:14

由劉偉強執導的電影《中國醫生》於9日在內地正式上映，官方微博10日宣布上映首日累計票房已破億元人民幣。 《中國醫生》根據2020年抗擊新冠肺炎疫情真實事件改編，講述了新冠肺炎爆發時期，全國各地的醫護人員在武漢抗疫的故事。

《中國醫生》7日在上海進行首映。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏觀看電影後表示：「我其實是抱著挑剔的態度來看《中國醫生》的，但在兩個多小時裡沒有找到任何一個毛病，這部電影超乎我的預期！」

張文宏又提到：「我經常跟張定宇（武漢市金銀潭醫院院長）通電話，所以本來很擔心影片對他的呈現，但張涵予把他的精神都演出來了。」

《中國醫生》由劉偉強執導，劉偉強、李錦文共同監製，張涵予、袁泉、朱亞文、李晨領銜主演，易烊千璽特邀出演，歐豪特別出演。

該片由《中國機長》原班人馬打造，以武漢市金銀潭醫院為故事核心背景，同時兼顧武漢同濟醫院、武漢市肺科醫院、武漢協和醫院、武漢大學人民醫院（湖北省人民醫院） 、火神山醫院、方艙醫院等單位，以武漢醫務人員、全國各省市援鄂醫療隊為人物原型，記錄他們的抗疫故事。

從去年開始，一些關於抗疫題材的影視作品陸續推出，劉偉強表示他也看了一些。對於《中國醫生》的創作，他的要求是不要重複之前拍過的。他讓劇組在無錫1：1還原了金銀潭醫院，保證裡面的醫療設備都是真實的，而且演員配有專家指導，提前進組訓練，指導一些專業性的技術動作。