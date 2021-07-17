圖片故事｜中國增加22個5A級旅遊景區　萬里長城精華地段入選

撰文：吳桐
出版：更新：
近日，中國文化和旅遊部發布2020年文化和旅遊發展統計公報，中國共有5A級（中國將景區分為五級，5A級為中國旅遊景區最高等級）旅遊景區302個，增加22個。
行走中國
萬里長城
發表評論...