圖片故事｜遼寧鋼琴廠歷經70年改制　如今遠銷全球27個國家

撰文：野島
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位於遼寧省營口市的東北鋼琴樂器有限公司（原東北鋼琴廠）創立於1952年。在近70年的發展歷程中，企業幾經改制，成為中國四大樂器生產基地之一。
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