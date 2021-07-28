唐山大地震45周年　一組圖輯看廢墟上崛起的新興城市

撰文：吳桐
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1976年7月28日凌晨，唐山發生7.8級強烈地震，百年工業城市瞬間被夷為平地。45年過去了，如今的唐山有着怎樣的城市風貌呢？
地震
唐山大地震
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