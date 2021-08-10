圖片故事｜被譽為西藏的「人間淨地」　林芝秘境的村落什麼樣

撰文：褚嫻嫻
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林芝意為「太陽的寶座」，地處藏東南雅魯藏布江下游，平均海拔3,100米，擁有中國保護最完整的原始森林之一，森林覆蓋率達到53.6%。以下通過一個圖輯，走進西藏林芝，欣賞「西藏江南」的美麗風光。
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