我的家我的國｜抗美援朝時為內地輸物資　霍英東船隊如何突破封鎖

央視旗下的「大灣區之聲」近日推出一套名為《我的家我的國》的「微紀錄片」，並稱這是「香港青年學子追尋先輩愛國愛港的歷史足跡」。



在「衝破封鎖線」這一集，紀錄片講述了中國「抗美援朝」期間，愛國商人霍英東如何組織船隊突破港英政府的封鎖線，為內地輸送戰略物資的故事。



霍英東在抗美援朝期間積極運輸物資，打破美國為首的國際封鎖令，他也是在改革開放時代成為投資內地的港商第一人。（路透社）

紀錄片採訪了《霍英東與抗美援朝戰爭》作者李敏生以及霍英東的後代，包括其長子霍震霆和長孫霍啟剛。李敏生表示，霍英東有家國情懷，中華人民共和國成立後，抗美援朝對他的影響最深刻。

據悉，但凡提到支援「抗美援朝」戰爭的港澳同胞，最具代表性的就是霍英東。1950年，朝鮮半島爆發戰爭，美國於6月27日宣布參戰，中國軍隊則於10月19日以人民志願軍的名義進入朝鮮。

美國商務部當時取消所有已核准出口中國的特種許可證，並頒布《1950年特種貨物禁止輸出令》。中美交戰激烈之下，美國對華出口管制亦進一步收緊。港英政府也出台一系列禁運法令，被禁止的指定物品從戰略物資到汽車、一般鋼鐵產品都有。

1950年 11月，美國商務部經將管制的戰略物資由600種增加到2100種，「石油及石油產品」也被列入其中。當時，內地從香港獲得的最重要物資是石油，香港禁運後對內地正在全力服務於戰爭的經濟建設產生不可估量的破壞。

霍英東曾憶述在抗美援朝期間如何向內地輸送戰略物資。（影片截圖／大灣區之聲）

上述紀錄片提到，通過中間人牽線搭橋，中國共產黨在香港的貿易機構找到了霍英東。根據霍英東生前的採訪資料，他當時決定組織船隊接下（運輸物資）這張單。但在那個年代，香港沒有專門運輸汽油和柴油的船，為了掩人耳目，船隊在運輸中想了很多辦法，據霍英東憶述，「就是用一個風帆把油都放在船艙。」

霍英東船隊中有一艘貨船叫「黑貓號」，當時遇到港英水警精心組織的武力追捕，在突圍中船被撞翻，兩名員工遇難。霍震霆在紀錄片中提到，他記得父親已有心理準備，大家也知道會有生命危險。

資料顯示，按重量計算，黑鐵皮在霍英東運貨總量中排第一，橡膠和輪胎排第二。黑鐵皮可以用來製造汽油桶，志願軍在戰場上飽受汽油桶短缺之苦。黑鐵皮的匱乏，將最終影響到志願軍油料供應。而沒有橡膠和輪胎，志願軍的卡車將無法動彈，後勤供應鏈將崩潰，前線部隊也將得不到物資補給。因此霍英東運輸的物資，對千里之外的朝鮮戰場功不可沒。

霍英東在2006年10月28日因淋巴癌去世，內地官方在訃告中定性他是「傑出的社會活動家，著名的愛國人士，香港知名實業家，中國共產黨的親密朋友」。

霍啟剛表示，除了霍英東先生外，當時還有很多的商人作出貢獻和犧牲，「那個動力是愛國。」他希望年輕人可以回看當時的歷史，看看當時的愛國者是怎樣去接受挑戰、勇於擔當和敢於站出來，而歷史的回顧和片段也能啟示怎樣走未來的路。