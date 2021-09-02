圖片故事｜入圍「神奇西北100景」榜單　最後的淨土三江源有多美

撰文：褚嫻嫻
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近日，央視《大美中國》播出青海三江源宣傳片，向世界推介最後的淨土——三江源。美麗而神秘的三江源，地處青藏高原腹地，是長江、黃河、瀾滄江的發源地，素有「中華水塔」、「亞洲水塔」之稱。
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