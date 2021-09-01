樂山大佛成就唐代摩崖造像顛峰之作　巴蜀石窟開鑿逾千年跨朝歷代

撰文：吳桐
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自佛教傳入中國，一路留下諸多精美絕倫的石窟造像，晚唐以降，北方大規模開窟造像活動漸漸衰落；唐宋以後，獨巴蜀地區（重慶市和四川省古稱巴蜀）石窟開鑿與摩崖造像日益繁盛，綿延不止，且獨具蜀地特色。
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