多圖｜酒泉衛星發射中心不在酒泉市？江澤民題名「東風航天城」

撰文：吳桐
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9月17日，中國神舟十二號返回艙在東風着陸場安全着陸，酒泉衛星發射中心搜索救援分隊也將首次執行搜救航天員和搜索載人返回艙任務。隊員們表示，這個團隊已準備了21年。
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