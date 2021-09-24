黑龍江百年小鎮因鐵路而建　一座建築曾登美國《國家地理》封面

撰文：吳桐
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黑龍江省海林市橫道河子鎮始建於1897年，因中東鐵路的修建而興建，已有百餘年曆史。全鎮現有俄式建築百餘棟，中東鐵路橫道河子機車庫、鐵路大白樓、俄式木屋等被列入中國重點文物保護單位。
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