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黑龍江百年小鎮因鐵路而建 一座建築曾登美國《國家地理》封面
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黑龍江百年小鎮因鐵路而建 一座建築曾登美國《國家地理》封面
撰文：
吳桐
出版：
2021-09-24 09:00
更新：
2021-09-24 09:00
黑龍江省海林市橫道河子鎮始建於1897年，因中東鐵路的修建而興建，已有百餘年曆史。全鎮現有俄式建築百餘棟，中東鐵路橫道河子機車庫、鐵路大白樓、俄式木屋等被列入中國重點文物保護單位。
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