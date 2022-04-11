王小波逝世25周年：偉大的作家　深情的男人　自由獨立的知識份子

今日（11日）是內地作家王小波（1952-1997）逝世25周年。

王小波是當代著名學者、作家，代表作有《黃金時代》、《白銀時代》、《黑鐵時代》等。

遺孀李銀河今日在微博發文悼念亡夫，她說：

「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。

小波，如果你活著，今年是我們的古稀之年。我們若相見，一定也是『相顧無言，惟有淚千行』吧。我恨你那麼狠心，就那麼頭也不回地走掉了，把我一個人拋在這個空曠荒蕪的世界上，踟躕獨行。本來我們是打算執子之手與子偕老的啊，可是現在我老了，你卻放掉了我的手，放棄了與子偕老的承諾。你為什麼要做這麼殘忍的事啊。

我們都曾經活過，寫過，而且相互愛過，也算沒有白白在這個世界上走過一段短暫的旅程。」

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