網友質疑「李清照」冠軍「太豐滿有精神」　組委會駁：誰也沒見過

近日，山東省青州市舉辦「李清照形象徵集活動」，活動結束後，部份網友卻對評出的一等獎獲得者提出了質疑，認為其不能代表李清照的形象。



內地媒體《上游新聞》報道，近日山東舉辦「李清照形象徵集活動」，在宣傳中表示，宋代女詞人李清照作為中國文學史上一位舉足輕重的人物，被譽為「千古第一才女」，並提問「你心目中的李清照是什麼樣子」。

活動結束後，有網友質疑認為冠軍選手不能代表李清照的形象。對此，李清照形象海選徵集活動組委會回應稱，冠軍選手符合李清照形象氣質，有文化素養。

組委會工作人員表示，每個人心中的李清照都是不同的，專家評委是依據綜合標準來進行選拔的。這套標準涵蓋了參選者的舞台表現力，對李清照形象、詩詞、生平和文化的理解程度，語言表達能力，臨場發揮情況和個人才藝展示等各個方面，從而來綜合考查選手與李清照的契合度。

李清照形象海選徵集活動組委會回應質疑稱，冠軍選手符合李清照形象氣質，有文化素養。（上游新聞）

有網友認為，李清照應該是山東人，身高比當時女性平均身高要高，大約162公分；她自稱「三瘦詩人」，屬於苗條型；另有描述「繡面芙蓉一笑開，斜飛寶鴨襯香腮」，說明李清照是標緻美女，膚白貌美；有網友表示，李清照本是多思多慮，身形單薄，憑欄醉酒，而目前這位「李清照」太豐滿太有精神，沒有李清照那種清冷清瘦的氣質。

但也有網友認為每個人心中都有一個李清照，她的形象不一定非要是「白、瘦、幼」，有人也表示，目前的一等獎得主看起來有沉澱、有氣韻。

李清照形象海選徵集活動組委會工作人員稱：「我們是綜合考量選手的個人形象、知識和文化儲備，在歷史上，誰也沒見過李清照，只是推斷，所以我們指的這個形象並不是具體化的，主要是外在的氣質，你不能說李清照就一定是瘦的、是162公分高的，咱們不要這麼較真，這麼具體化。」

李清照畫像.。（故宮博物院）

李清照（1084年—1155年），號易安居士，漢族，山東濟南（今山東省濟南市章丘區）人。宋代女詞人，婉約詞派代表，有「千古第一才女」之稱。其作品，前期多寫其悠閒生活，後期多感時傷逝，情調哀婉。形式上善用白描手法，自闢途徑，語言清麗。論詞強調協律，崇尚典雅，提出詞「別是一家」之說，反對以作詩文之法作詞。詩文亦極具可讀性。有《易安居士文集》《易安詞》，已散佚。後人有《漱玉詞》輯本。