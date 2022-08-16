三星堆遺址再有新發現　出土首件帶翼神獸

四川省廣元市三星堆遺址再現罕見文物，繼獨角獸「豬鼻龍」柱狀器成功出土後，考古人員再在8號坑發現「四翼小神獸」，這亦是三星堆遺址發現的首件帶翼神獸文物。



據央視新聞報道，考古人員日前在8號坑中間位置發現四翼四足神獸文物，並將其暫定名為「鏤空立獸器蓋」。該神獸頭部造型圓潤類似老虎，還有一口鋒利的牙齒，與此前在三星堆遺址發現的其他神獸頭部造型和口鼻造型都不相同；該神獸背上還頂着一顆神樹模型。

專家推測，四翼四足神獸或許是古蜀人對真實動物的抽象再造，也是多種動物的混合體；更重要的是，中原地區尚未發現帶蓋銅尊。該文物直觀地顯示出古蜀人對青銅尊這一祭祀禮器，特有的理解和使用方式，進一步為中華文明多元一體格局提供生動例證。

此外，在8號坑還露出一隻羽翼鏤空青銅鳥，它與青銅神樹上的青銅鳥造型均不相同，是三星堆迄今發現的唯一一隻羽翼鏤空的青銅鳥。

隨之出土的還包括獨角獸「豬鼻龍」柱狀器，其長度接近1.3米，中部的桶狀直徑是15厘米左右，兩眼之間大約20厘米。專家介紹指，獨角獸的鼻子周圍佈滿了牙璋紋飾，額頭正中殘留一隻獨角，頭頸部分布有鱗片紋，而身部則帶有羽翅紋、麒羽紋，均為淺浮雕工藝製成。