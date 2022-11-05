最美海景高鐵在海南！3hr繞島一圈　百年鐵路夢竟始自孫中山？

在旅遊勝地海南，有一條特別的鐵路，起點和終點是同一個站，坐在火車上能看到無敵海景——這就是內地第一條環島高鐵，海南環島高鐵，於2015年全線貫通，3小時就能繞島一周，沿途經過擁有「天涯海角」的三亞、中國太空站發射場所在的文昌、每年舉行亞洲論壇的博鰲、號稱「東方夏威夷」的亞龍灣，有「最美海景高鐵」之譽。



海南的鐵路夢可以追溯到清朝，期間屢經波折，從1958年第一次提出構想到2015年全線貫通，653公里長的海南環島高鐵連接起海南的大部分城市，建成「3小時經濟圈」，成為新的國際名片。



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海南環島高鐵 1958年提出構想

海南環島高鐵全長653公里，北起海口，南至三亞，共有26座客貨站，分為東環線、西環線，分別於2010年12月、2015年12月先後通車，是中國「八縱八橫」高速鐵路網中、包（銀）海（內蒙古包頭至海南海口）通道的組成部分。

海南環島高鐵分為東環線、西環線，以海口、三亞為分界點，目前和樂站、海頭站暫未開通客運。（當代中國）

海南島的鐵路夢，最早可以追溯到清朝，國父孫中山先生也曾提出建設鐵路的構想，1930年代，當時的民國政府已經啟動了測量工程，卻因為1937年爆發日本侵華戰爭而中止。

民國政府沒有成功，但海南島還是出現了歷史上的第一條鐵路，但卻是來自侵略的日軍，也並非為了改善民生，只是是為了更好地掠奪礦產資源，更有數萬名中國勞工為修建這條鐵路而喪命。海南民謠記錄了這段歷史，「一寸路堤一寸血，幾方枕木一條命」。日本投降後，這條鐵路逐漸被荒廢。

1949年以後，百廢待興的中國將修復鐵路作為重點工作之一。1958年，時任國務院副總理李富春到海南視察，提出先修公路、再修鐵路、環島鐵路的想法。同年4月，當時的鐵路部將海南環島鐵路列入中國鐵路發展規劃。

海南環島高鐵沿途風景優美，乘客可以坐着火車環遊全島，有助海南打造國際旅遊消費中心。（視覺中國/當代中國授權）

海南環島高鐵 成為新的國際名片

之後，海南先後修建了老西環鐵路、粵海鐵路等，海南環島高鐵仍然只是一個構想。直到2006年，國家發改委批准建設海南東環鐵路，2009年批准建設西環鐵路。

克服了高溫、潮濕、颱風、海水倒灌、硫酸鹽腐蝕等難題，東、西兩條鐵路先後於2010年12月、2015年12月建成通車，至此，海南環島高鐵全線貫通，最高運營時速250公里。

2021年4月30日，復興號列車首次在海南環島高鐵上運營，最高時速可達250公里。（視覺中國/當代中國授權）

這條高鐵縮短了海南島時空距離，打造「3小時經濟圈」，重塑海南發展格局，令海南西部地區能夠更好地發揮旅遊、礦產、農業資源優勢，促進海南經濟發展。

由於博鰲亞洲論壇、中非合作論壇都在海南舉行，海南環島高鐵也被視為新的國際名片，近年來不少外國政要、嘉賓都曾搭乘這條高鐵。

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