世界互聯網大會背後的烏鎮：「不務正業」的千年水鄉

一年一度的世界互聯網大會又來了。從2014年首屆大會開始，這一盛會就永久落戶距離上海僅個半鐘車程的浙江省嘉興市桐鄉烏鎮鎮。作為重要國際會議，當年在全國選址時曾列下三個條件，「互聯網經濟比較發達」、「像達沃斯（Davos）一樣優美」、「能代表中國幾千年的傳統文化」，最終，地處江浙滬「金三角」的烏鎮脫穎而出。



烏鎮之美，有中國傳統水墨畫的神韻，粉牆黛瓦、石板老街，行走其中有一份煙雨江南的浪漫。作為江南六大古鎮之首，烏鎮擁有中國古鎮中最密的河道網和石板橋數，逾5千萬平方呎的景區內，有河道9000多米，古橋72座。

不過，烏鎮最為人稱道的並不只是「像達沃斯一樣優美」的景色，還有其靠精細管理打造的度假品牌和借助烏鎮戲劇節創立的文旅IP。

真水鄉 「假」古鎮

烏鎮主要分為東柵、西柵、南柵、北柵四個部分，東西柵是收門票的旅遊區，建築風格以晚清及民國時期為主，南北柵則是烏鎮老居民的生活區。雖是建鎮已有1300年的古老水鄉，但現在遊人見到的烏鎮卻是一個「假」古鎮。

在上個世紀末，烏鎮鎮內四處殘破老舊，聯通各小巷的小橋鋪上了水泥以便自行車和摩托車行駛，街上難見一塊石板。蛻變始於1999年。一場大火燒毀了烏鎮西柵沿河的13間房子，火災後不久又發起了洪水，地方政府決定以「以舊修舊、修舊如故」的原則對烏鎮進行保護性開發和整治。

烏鎮旅遊股份有限公司總裁陳向宏回憶到，當時蘇州市人民路改造，他去蘇州收購舊石板，對方聽到他的訴求後，好像看傻仔一樣望著他。他還曾到附近的湖州市收石橋，免費幫對方修新橋，拿走拆下的石橋放到烏鎮景區裡。同時，改造工程還對景區內建築進行了整體規劃，將與水鄉風格不協調的房屋拆除，再將古舊建築的門窗按古法用桐油兩度刷漆。

除了在「古」上「造假」外，此「鎮」也與一般古鎮大為不同。

在遊人最多的西柵景區內有很多客棧，與一般民宿不同，這些客棧的「房東」其實也只是從本地居民中招募而來負責客棧日常經營的「打工仔」。

景區內的住宿資源由烏鎮旅遊景區管理中心統一管理，大到每間客棧餐廳內可以放多少張餐台，小到一份番茄炒蛋不得少於三隻雞蛋都被明文規定。正是因為這種獨特的經營方式，令烏鎮旅遊景區更像一個巨大的度假村，沒有其他古鎮裡常見的搶客、宰客。

在這個年輕人追求「詩與遠方」的時代，烏鎮這樣的度假村幾乎滿足了現代城市人對古鎮旅遊的所有要求。出門就能看見旖旎的江南風景，信步于青石板路之上，或是乘著搖櫓船穿梭於小橋流水之間，便可體會小鎮的悠然，還可以到傳統的染坊和酒肆體驗古法印染和古法釀酒，看各種民俗表演。回到房間，可以享受舒適的酒店服務，有乾淨的床品與衛生設施，或是到泳池、健身房、網球場運動一下。古鎮內酒吧、啡廳、劇院、美容院一應俱全，更有無死角5G網路覆蓋，方便遊人隨時po相上網。

如今的烏鎮已不僅僅是江南的一個小鎮，而是一個現代的度假品牌，難怪連世界互聯網大會都要落戶於此。

江南水鄉「不務正業」

從旅遊觀光景區到度假小鎮，再到打造文化小鎮，這個江南水鄉一直在努力擁抱年輕人。2013年，第一屆烏鎮戲劇節開幕讓這個小鎮變得更加與眾不同。

在烏鎮西柵景區，除了有臨水而建的逾58萬平方呎的烏鎮大劇院外，還有由當地古建築改建的5座古典小劇場，以及許多可供演出的戶外廣場。

與亞維農節（Festival d'vignon，又譯亞維儂藝術節，阿維尼翁藝術節）相似，烏鎮戲劇節也設有IN和OFF兩個模組，不僅為專業演員提供競演機會，更讓普通戲劇愛好者輕鬆接觸到戲劇。戲劇節期間，在景區的街頭遊人可以與即興喜劇、戲曲、裝置藝術、偶劇、肢體劇等古鎮嘉年華演出不期而遇，讓搶不到戲劇節門票的遊人也能體驗戲劇帶來的樂趣。

有參加過戲劇節的網友表示，西柵景區的各個角落都安排了各地來參與表演的小夥伴，在湖邊石凳上坐著也能欣賞外國演員們的無聲舞蹈。更有已4次參加戲劇節的網友留言，只要我還在江浙滬，就想年年繼續參加下去。

據內地媒體報導，將於11月末開幕的2022烏鎮戲劇節的所有劇票在開售半小時內就售罄，單劇最快售罄時間僅為7.07秒。

正如陳向宏所言，古鎮不應成為一個只是用來懷舊的標本，真正的活力來自于源源不斷的文化動力。戲劇為這座古鎮注入了又一層文化內涵，江南水鄉的「不務正業」吸引著國內外年輕人奔往此地。

編按：由世界互聯網大會主辦、浙江省人民政府承辦的2022年世界互聯網大會烏鎮峰會，將於11月9日至11日在浙江烏鎮召開。據了解，今年峰會以「共建網絡世界 共創數字未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，來自120餘個國家和地區的政府、國際組織、行業機構、中外互聯網企業、高校智庫近2000位代表報名參會，創造了歷史新高。

