國家一級重點保護野生動物金貓現身甘肅林區　性情兇猛行蹤詭秘

據內媒《紅星新聞》報道，近日，國家一級重點保護野生動物金貓（又稱金彪、黃虎）在甘肅省白龍江林區現身。因數量稀少、行蹤詭秘，金貓的野外生活習慣幾乎不為人知，也因此成為中國「最神秘的野生貓科動物」。



9月2日，甘肅省白龍江林業保護中心野生動物保護監測人員在整理4G回傳紅外相機數據時，發現紅外相機拍到一物種的3張照片和一段影片，時間為2023年9月2日04點27分。經多位專家鑑定，該物種為國家一級重點保護野生動物金貓（又稱金彪、黃虎）。

金貓，別名：亞洲金貓、原貓、紅椿豹、芝麻豹、狸豹、烏雲豹，是食肉目貓科金貓屬哺乳動物。其棲息於山地各種森林中，從濕潤的常綠林到海拔3000米左右的干旱針闊混交林或針葉林，都可見金貓活動，屬於山地森林生態系統中頂級的食肉獸類。

據悉，金貓性情兇猛，行蹤詭秘，野外生存習慣不為人知，學界至今仍沒有準確數據來確定金貓目前的種群大小和數量變化趨勢，因此也是「最神秘的野生貓科動物」。

2022年，在中國有確切影像證明金貓分佈的地區包括：西藏東南部、四川西部、雲南西部和南部、甘肅南部和陝西南部，西藏東南部雅魯藏布大峽谷地區種群數量較多。

另據1998年版《中國瀕危動物紅皮書》顯示，中國境內金貓的種群數量僅有3000-5000只，此後再無更新的種群數據統計。金貓被列入《世界自然保護聯盟瀕危物种红色名錄》列為近危(NT)等級。2021年，金貓被列入中國《國家重點保護野生動物名錄》，屬國家一級重點保護野生動物。