新物種黃崗山白灰蝶　在江西黃崗山區域發現

周四（10月5日），武夷山國家公園（江西片區）正式發布，武夷山國家公園（江西片區）黃崗山區域，發現蝶類新物種——黃崗山白灰蝶，中國亦自此又發現一新物種。



據央視報道，該物種最早由江西武夷山國家級自然保護區管理局工作人員徐新宇，於2018年的蝴蝶觀測中捕獲，查閱相關資料後，發現這是白灰蝶在江西省首次現身。據中國蝶類知名專家賈鳳海介紹，在江西省及周邊幾個省份均未發現過白灰蝶。

據了解，白灰蝶在習性上與其他蝴蝶有巨大差異，白灰蝶的1—2齡幼蟲取食植物，3齡幼蟲則會被螞蟻帶入螞蟻巢，與螞蟻存在十分有趣的共生現象。及至2022年，在武夷山國家公園首次綜合科考時，賈鳳海與國內研究灰蝶的專家王敏同時認為，在武夷山國家公園（江西片區）發現的白灰蝶很有可能是新種。

於是，兩人對武夷山國家公園（江西片區）的蝴蝶標本進行了解剖分析，最終確定該蝴蝶為蝶類新種，並根據發現地將它命名為黃崗山白灰蝶，拉丁名為Phengaris chloe 。

報道指，這次黃崗山白灰蝶的發現，不僅再驗證了武夷山國家公園是東南動植物寶庫，也是江西片區長期以來堅持本土監測與院校合作並舉的重要成效。

據介紹，目前黃崗山白灰蝶取食寄主植物和共棲的螞蟻種類均是謎，需要進一步開展研究，但可以肯定的是，這個灰蝶分布區域極為狹窄，種群數量極為稀少。2023年10月在國際動物分類學權威期刊《ZOOTAXA》發表的一篇論文中，記錄了在武夷山國家公園（江西片區）黃崗山區域發現的蝶類新物種－黃崗山白灰蝶。

除了黃崗山白灰蝶，近兩年來，武夷山國家公園（江西片區）還先後發現武夷山刺突蛛、白色南牛肝菌等新種7種。