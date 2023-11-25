顛覆「螞蟻不入水墨畫」　「蠟筆國畫」也能體現國畫神韻

一支鉛筆、一張白紙、一塊滑鼠墊——只要給周勝這三樣畫材，山水、屋舍、蟲蟻皆能頃刻繪就，形神兼備濃淡相宜，中國傳統繪畫韻味躍然紙上。



從1991年發表第一幅鉛筆畫作品並入選「中華百絕博覽會」開始，周勝的作品相繼獲得「廣東省教育博覽會金獎」與「中國工藝美術文化創意獎金獎」等重要獎項，逐漸成為湛江一張頗具特色的文化名片。由他開創的「中國鉛筆畫」生動有趣，入手較易，觀賞性強，他也被譽為「鉛筆畫魔法師」。

在研究鉛筆畫的40多年中，周勝不斷對創作模式與傳播方式進行探索嘗試。今年11月，他在湛江南站數字電商科技產業園建立了自己的中國鉛筆畫全國推廣中心，希望透過影片、直播等方式，讓更多人瞭解這一發源於湛江的特色畫種。近日，記者走進廣東湛江「鉛筆畫魔法師」周勝的工作室，揭秘他是如何讓繪畫「變得像寫字一樣簡單」的。

周勝開創「中國鉛筆畫」，有「鉛筆畫魔法師」美譽。（周勝供圖）

起源：硬筆軟墊開創特色鉛筆畫

周勝所開創的是一種通過硬筆軟墊相結合的方法，運用特殊技巧畫出國畫效果的鉛筆畫。

二十世紀八十年代初，還在上高中的周勝在學業間隙用鉛筆在作業本上畫竹，意外發現以材質較軟的作業本為襯墊繪出的竹子表現出了明暗交替、宛若水墨畫般的豐富層次，他由此窺見「硬筆軟墊」這種繪畫方式的無限可能。

1991年，周勝第一次公開發表了主題為蝦的鉛筆畫作品，並于同年赴廣州參加了「中華百絕博覽會」。在兩個月的展覽期間，學醫出身、從未系統學過繪畫的周勝得到了很多參展畫家、評論家的點評與指導，他由此決心確立自己的發展方向：「經過那兩個月，我深刻感受到，我應該有自己的風格和特色，只是追求模仿，呈現所謂的『一模一樣』是沒有意義的。」

提到「鉛筆畫」，首先想到的或許是自西方文藝復興發端的「鉛筆素描」。周勝說，他開創的中國鉛筆畫與鉛筆素描在創作方式上完全不同：「我的鉛筆畫是一筆成型的，一筆中就包含了明暗面。這在創作方式上其實同我國國畫中的水墨畫更為相近，所以繪出的效果才非常有中國傳統文化的味道。」

這種鉛筆一筆就能包含明暗層次的關鍵，在於畫紙下的柔軟襯墊。軟墊可以柔和地分散鉛筆施加在畫紙上的壓力，使鉛筆與畫紙的接觸面呈現出從筆尖到側鋒由濃轉淡、由重轉輕的漸變效果，鉛筆畫便是以此呈現出了水墨畫的風韻。

但這並不意味著這種硬筆軟墊的創作方式是對傳統水墨國畫「照貓畫虎」式的囫圇模仿，而是自有其精巧獨到之處。通常而言，水墨畫講究「螞蟻不入畫」，意指以毛筆繪製身形嬌小精細的螞蟻難度頗高，周勝認為這恰恰是鉛筆畫可以大展身手的地方。以筆鋒掃繪蟻身，以筆尖細描蟻腿，寥寥幾筆，一隻活靈活現的螞蟻便可躍然紙上。據介紹，在2013年的中國（深圳）國際文化產業博覽交易會上，周勝的鉛筆畫作品《周勝畫蟻》摘得「中國工藝美術文化創意獎金獎」。

周勝鉛筆畫《十蟻圖》。（周勝供圖）

探索：畫材技法持續開拓完善

經過40多年的創新開拓，周勝的「中國鉛筆畫」早已不止於鉛筆，他創作時使用的軟墊，也早已不止於滑鼠墊。

將一張揉皺的複印紙展平鋪在畫紙下方，取黑色蠟筆由輕到重掃過，一座岩石起伏紋理清晰的峰巒立時在畫紙上顯現出來，輔之墨綠蠟筆繪製的蒼松、紅色蠟筆點綴的漁人斗笠等，一幅別有意趣的「蠟筆國畫」由此成就。

嘗試其他硬筆或襯墊，常常會給周勝帶來驚喜：以粗糙、四處勾線的毛巾作為襯墊繪出的河流有朦朧的水暈與流轉蕩漾的波紋；幾張並排疊放的書簽墊在畫紙下方，便可繪出濃淡得宜的竹節若干；以水彩筆在紙上信手塗畫再潑水任其暈染，便可打造出花朵雨中盛放的美麗景致……

周勝認為，將蠟筆、油畫棒、水彩筆等硬筆引入自己的創作，能夠更好地擴充作品色彩並擴大表現範圍，而使用揉皺的白紙、毛巾等襯墊則可以豐富作品肌理的呈現，從而進一步提升作品的趣味性與觀賞性。

如今，周勝不僅將鉛筆畫繪出傳統國畫風味，還廣泛吸收西方繪畫技法，變換襯墊豐富肌理，巧用硬筆風格不拘，不斷拓寬自身作品表現的邊界。周勝為自己的每一次創新都起了名稱：鉛筆國畫、彩鉛工筆、蠟筆國畫、水彩國畫、油畫棒色彩……

除了畫筆與襯墊，周勝的鉛筆畫作品在畫紙方面亦有拓展。在濕潤的紙漿中放入花草，待紙漿凝固後在紙上用鉛筆繪製蜜蜂、螞蟻等，在紙上凸起的真實花草與栩栩如生的繪畫昆蟲虛實相間、相映成趣，展現了中國傳統繪畫的美學意蘊。

「我的想法是把傳統繪畫的難度下降70%以上，用鉛筆或蠟筆即可畫出國畫、油畫、版畫、水彩甚至攝影效果，從而讓繪畫變得像寫字一樣簡單。」

周勝水彩國畫《怒放》。（周勝供圖）

願望：讓更多人用簡單方法體驗國畫神韻

硬筆相較軟筆更好控制，而相較傳統國畫筆墨等畫材的數量與費用，鉛筆也更為便宜便攜，學習者可以就地取材，通過各種方式練習，較少受到時間空間的限制。透過中國鉛筆畫的學習與創作感悟中國傳統繪畫的趣與美，打開一扇通向中國傳統文化的大門，是周勝推廣中國鉛筆畫的重要目標。

近年來，不少人慕名來向周勝學畫，其中很多都是中小學學生。

「中國鉛筆畫具有簡單易學成本低的特點，因此對於初次接觸中國繪畫藝術的人，無論是年幼的孩童還是對中國文化感興趣的外國友人，中國鉛筆畫都可以成為一個很合適的視窗。」周勝認為，中國鉛筆畫很多的技法與美學追求來源於傳統中國畫，在學習中國鉛筆畫的過程中也會接觸到許多其他畫種的知識與技巧，為後續接觸學習更高難度的中國繪畫畫種開闢道路。

在互聯網、數字科技高度發展的今天，線上傳播越來越重要，周勝也注意到了這一傳播趨勢。11月，周勝在湛江南站數字電商科技產業園建立了自己的中國鉛筆畫全國推廣中心，與蠔殼畫、紫砂壺、蒲草編籃等頗具地方代表特色的湛江文化藝術企業形成集聚，通過直播宣傳、錄製影片課程等方式線上上施展「鉛筆畫魔法」，不斷推動中國鉛筆畫乃至湛江本土特色文化的傳播與推廣。

「希望我們這種發源自湛江的中國鉛筆畫能透過網絡平台走向全國，走向世界，讓更多的人感受到中國鉛筆畫豐富的表現力，並從中獲得樂趣與美的享受。」周勝說。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

