舞劇《詠春》新年香港上演　葉問徒弟長孫將齊聚見證「武舞」盛宴

深圳原創舞劇《詠春》將於明年1月4日至7日在香港演藝學院歌劇院演出5場，《詠春》的主角之一為詠春拳大宗師葉問，劇中場景也集中在葉問設館授徒的戰後香港。



葉問宗師徒弟、詠春體育會會長蕭煜民、葉問長孫葉港超，葉問之子葉正徒弟賈安良、李煜昌，齊聚與香港市民共同見證這場「武舞」藝術盛宴，跨時空對話武學宗師為代表的「中國英雄」。



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《詠春》舞劇在香港上演，別有一番意義，因為這武術跟香港的關係源遠流長。雖然詠春拳早在上世紀在福建、廣東開始流傳，但說到真正將之發揚光大的，無疑是葉問於50年代將詠春帶到香港，他除了簡化傳授方式將之變成適合大規模教學，更在香港開設武館廣授門徒，在他和弟子努力下，香港大街小巷不泛詠春拳館，為詠春傳遍世界各地開枝散葉打好的重要基礎。

港產片中也常見詠春的蹤影，從武打電影經常出現詠春的拳法套路，而李小龍的《龍爭虎鬥》、甄子丹主演的《葉問》系列，還有最佳拍檔王家衛與梁朝偉合作的《一代宗師》，全是開宗明義以詠春為主的作品，將詠春帶到更廣闊的觀眾層面。

詠春拳的發展與香港有極深厚的關係，葉問詠春更被列入首份香港非物質文化遺產清單，相信香港觀眾觀賞舞劇《詠春》時必有更深刻的感受。

《詠春》以另一種方式展現中國武術的獨有魅力（《詠春》劇照）

舞蹈與武術結合是《詠春》一大特色，而「雙非遺」的表達則是另一特色，所指的是「詠春」與「香雲紗」這兩樣非物質文化遺產，是之前舞劇或其他藝術形式從沒有出現過的組合，令人大開眼界，舞蹈演員穿上香雲紗邊施展武打招式邊翩翩起舞，讓這種比棉布輕薄、比絲綢厚重的物料，透過現場舞台光束影照下，透現出如陶瓷般光滑的黑色光澤。「詠春」與「香雲紗」同台出現，是全新的藝術展現形式，也是對中華文化的傳承。

《詠春》自公演以來，取得空前成功，首站演出於3月在深圳保利劇院完滿落幕後，緊接而來全國巡演，百多場演出高朋滿座，於9月間向海外進發，在新加坡濱海藝術中心連演三日，觀眾走出劇院齊聲表示「震撼！」可見這劇非同凡響的吸引力，下年1月4日至7日《詠春》迎來香港站舉行五場演出，現場親身感受舞與武、柔與剛融合一起之美。

【《詠春》演出詳情】

日期及時間：

2024年1月4至6日 （星期四至六） 20:00

2024年1月6至7日 （星期六及日）14:30

地點：香港演藝學院歌劇院（香港灣仔告士打道1號）

演出時間：2小時20分鐘（包括一節中場休息）

票價：HKD 780 / 580 / 380

購票：快達票