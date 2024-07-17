非遺傳承人｜麥琬思 Mercy 將傳統花鈕變身成可攜帶的「藝術品」

花鈕又叫盤扣，是傳統的中式鈕扣，除了用作固定衣襟，亦起到裝飾之用。然而，隨著時代變遷，這種古老的工藝亦隨著旗袍、長衫的式微而被現代社會逐漸遺忘，懂得這門工藝的師傅亦碩果僅存，浦明華女士便是其中之一。幸而，花鈕被列入了《香港首份非物質文化遺產清單》之中，同時浦師傅入室弟子麥琬思 Mercy亦成為了此門非遺傳統工藝的傳承人，透過「非物質文化遺產資助計劃」的支持下，Mercy將聯同浦師傅及其學生們，師徒三代舉行「花鈕工藝傳承師生聯展 」，讓大眾重新認識並欣賞這門精湛的傳統工藝。



一個展覽可以看到師徒三代的作品。

與非遺傳統手工藝結下不解緣

「花鈕對於我來說有特別的意義。小時候穿的棉襖，要扣一字鈕，這是我對中國鈕扣的第一個印象。」原本是中小幼舞蹈老師的Mercy，除了編創舞蹈外，亦會設計舞蹈服飾，令她進一步地與花鈕結下不解之緣。而在學授舞蹈的過程中，她發現小朋友和老師們穿衣時對扣解「中式鈕扣」不熟練，讓她萌生了學習和傳承花鈕工藝的念頭，盼推廣至學校，豐富孩子們鍛鍊小手肌的機會。

新一代花鈕傳承人麥琬思及其新派花鈕作品，盼以中西融合概念，令更多人留意到花鈕。

克服難關 傳承人展開傳承重任

Mercy回憶起學習花鈕的路上遇上不少困難，感慨道：「當時很難在香港找到花鈕課程，而且主要是觀摩課，很少實踐課。只能抄筆記，沒有機會親自落手實踐。」這使Mercy「膽粗粗」地私下找浦明華師傅學習，雖然私人授課學費不菲，但Mercy依然堅持，一學就是16個年頭。「因為我讀幼兒教育理論時，特別對美國哲學家與教育家杜威印象深刻，他說過 “Learning by doing (由做中學).” 你要do才能學到在自己身上。」因此自身經歷，為了令對花鈕有興趣的朋友能夠更易「入門」，以及讓更多人接觸到花鈕，她獲浦師傅允許以花鈕傳承人的身份申請了「非物質文化遺產資助計劃」。

麥琬思（右）與浦明華師傅（左），合力傳承花鈕工藝。

好榮幸由她撰寫的「花鈕工藝傳承計劃」獲選了非物質文化遺產「社區主導項目」之一。這個計劃旨在與年輕一代分享花鈕的文化，並通過免費工作坊的形式，讓更多人親身體驗花鈕的製作過程。工作坊對象為青少年和成人，為期五堂的體驗班讓學員能夠動手做花鈕，從而更好地理解和傳承這門工藝。工作坊一堂時長兩個小時，基本上學生學完，有些快手的話，能即時交堂課。而學生們亦來自五湖四海，當中包括熱愛Lolita風格打扮，內藏公主心的年輕媽媽余雅婷女士；擅長用精細工具處理手術的醫學美容的黃家淇醫生；善長於烹飪及縫紉，希望可以與學生分享「花鈕」這具趣味性中華文化手藝的男家政老師黃承禮等等。

製作花鈕，由一塊布開始，需經過上漿、開條、燙條，再到普遍學生都會遇到的入門第一個難關－打鈕頭，「解決了打鈕頭，才能進行後面的步驟。這些過程中，需要練習和耐性去克服困難。」能讓Mercy堅持下去的，是對這個工藝的熱愛和對中國傳統文化的尊重。「我希望將這個工藝能傳承下去，讓更多人知道花鈕的存在和認識如何欣賞花鈕之美。每當我完成一個漂亮的花鈕作品，我會有很大的滿足感，這些都是支持我繼續堅持下去的動力。」就如Mercy一步步走到今日，成為一名非遺傳承人、新派花鈕藝術家，她不單創作富創意和現代感的花鈕，盼透過不同面向，把花鈕工藝傳承下去。

創新與傳統融合 連結生活傳承

能列入《香港非物質文化遺產清單》，一對小小的花鈕，當中就已經蘊含的東西可能包含了歷史、傳統、不同的工藝等，很多不同方面的知識。花鈕，由把衣襟扣起、以功能性為先的「一字鈕」，發展至具備裝飾性的花鈕，就如其名，多以花作為傳統鈕扣的主要元素，例如：小菊花、梅花，同時亦會創作金魚、龍鳳雀鳥、壽字等具有吉祥寓意的圖案。

帥承「傳統海派」浦師傅的Mercy，不僅繼承了傳統技藝，更將其創新發展，令花鈕更貼近現代、更具時尚感，讓花鈕能被不同年齡層面，甚至來自不同地方、文化的朋友看見。她將西方藝術融入東方傳統工藝之中，以西方名畫梵高的《星夜》、蒙得里安的《擬畫一號 》、孟克的《吶喊》作靈感以新派花鈕的形式示人。Mercy說：「希望嘗試揉合中西文化係傳統花鈕作品之中，一來增加趣味性，同時吸引更多外國人關注花鈕這工藝。」在創作新派花鈕時，Mercy亦會大膽注入新元素和技術，例如在她的新作品《星月》，特別增加至兩層，讓花鈕從2D(平面)變成3D (立體)，擺脫了傳統花鈕只有一層的單向設計，大大增加層次感！

此外，長洲平安包、飛行棋、幸福小鴨、彩絲糖等，這些兒時香港集體回憶，也成為了Mercy的靈感。同時，花鈕亦不再只是一對鈕扣，Mercy亦將花鈕融入現代配飾和日常用品中，創作出耳環、手鏈、髮飾等多種時尚單品，讓花鈕成為可攜帶的「藝術品」。這些作品不僅保留了傳統工藝的精髓，還賦予了其新的生命力和現代感。 細心觀賞她的花鈕作品《彩絲糖》，原來混合了彩絲糖的包裝紙，既環保又突破傳統，幾可亂真的設計促使大家探索花鈕工藝更多的可能性。 「 『傳承』不僅是製作花鈕工藝的技術，更能從作品中傳遞那份教學相長之情，彼此共勉之。」Mercy說。

麥琬思以港人集體回憶－懷舊彩絲糖為題的花鈕作品，相信能勾起不少人兒時的滋味。而「彩斯糖花鈕」縫製於由傳統長衫師傅關國權設計的改良旗袍，以小燕尾裙形式呈現，體現傳統與現代集於一身。

師徒三代聯展 跨越時代突破框框

在「非物質文化遺產資助計劃」的支持下，Mercy聯同浦明華師傅及其畢業生們舉行了「花鈕工藝傳承師生聯展」。這次展覽將帶大家欣賞三代人的傳承和創新，擁有50年的花鈕製作經驗的浦師傅，將會展出她的傳統花鈕作品，而新派花鈕作品，屆時大家亦可會欣賞到Mercy的名畫系列、香港兒時集體回憶作品和多達60位《動手做花鈕》體驗工作坊的學生的自我創作花鈕作品，以及其他不少具價值的收藏品。師徒三代由傳統到新派，向觀眾展示花鈕工藝的多樣性和可能性。

《動手做花鈕》體驗工作坊 — 成人D班師生合照

《動手做花鈕》體驗工作坊 — 成人E班師生合照

《動手做花鈕》體驗工作坊 — 青少年C班師生合照

展覽現場除了展示花鈕作品外，亦分享了花鈕的趣味歷史與演變，還有互動體驗區讓觀眾親手嘗試製作花鈕，適合一家大細參加。展覽首日，浦師傅與Mercy亦會在場分享他們對花鈕工藝的理解和熱愛，無論對傳統工藝、現代藝術和中華文化體驗活動有興趣的朋友都千萬不能錯過！

在《動手做花鈕》體驗工作坊，學員可親手製作花鈕。手巧的學員，一堂就可以做起一對花鈕。

除了工作坊和展覽，作為非遺工藝傳承人的Mercy還希望把花鈕這項工藝走進中小學和學前教育機構，讓學生們從小就接觸和了解花鈕。她認為，花鈕不僅僅是一門技藝，更是一種文化的象徵，通過這種方式，可以讓學生們對中國傳統文化產生濃厚的興趣和自豪感。亦讓花鈕這門古老的工藝，得以承傳走向更輝煌的未來。

《花鈕工藝傳承師生聯展 》

地點：香港大會堂展覽館高座7樓

更多詳情可參考：

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學校或團體導賞參觀安排，歡迎致電：(852) 93550483 與Mercy麥琬思小姐聯絡

電郵查詢：flowerbuttonich@gmail.com

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（資料及相片由客戶提供）