《紙媒港故·影戲閒情》梳理戲院故事　重溫舊香港日常｜開卷樂

香港電影放映歷史已有百年，戲院行業興衰錯落，部份戲院的名字隨著時代變遷而走進歷史。自由撰稿人黃夏柏早於2006年開始撰寫戲院網誌，他透過香港公共圖書館的剪報資料、微縮膠片，梳理了香港戲院的故事，撰寫了《紙媒港故．影戲閒情》，附上不少珍貴文獻和舊報章，甚至私人戲票珍藏，讓老戲迷重溫掌故，新生代戲迷亦可藉此了解香港電影史。

文：香港電台開卷樂｜原題：《紙媒港故．影戲閒情》－香港百年放映歷程



香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



《雪姑七友》電影版（資料圖片）

你以為動漫卡通真人化的風潮是近年才掀起？原來在舊香港的電影和粵劇中早有先驅。書中記述1937年和路迪士尼推出了白雪公主與七個小矮人的卡通片後，香港的皇后戲院及平安戲院隨即聯映《雪姑七友》。黃夏柏指，當時上海和香港資訊流通，外來影像傳入後隨即被「消化、分解及重組」。1940年，上海新華影業公司根據《雪姑七友》卡通，改編成真人版的《中國白雪公主》，由吳永剛執導、陳娟娟飾演小白雪。1941年，香港亦推出真人版《雪姑七友》，甚至出現在粵劇舞台。香港淪陷期間，新太平班將《雪姑七友》改編成粵劇，在澳門平安戲院首演，演出廣告寫：「譚蘭卿雪姑宮主瞓玻璃棺材，任劍輝飾王子香吻救佳人」。可惜，粵語片《雪姑七友》已經失佚，無片可考，黃夏柏從年逾八旬的母親口述中紀錄了一些細節。黃母憶起當年飾演「七友」的七位諧星各有特色，「七個人不知怎的找來一輛貨車，鬧哄哄的直駛至婚禮會場，把被逼婚的雪姑救走，大團圓結局。」

黃夏柏又通過舊報章刊登的廣告，追尋昔日戲院開張、結業的蛛絲馬跡。1934年，《工商日報》報導警方「防避汽車大運動」，在港九戲院放映照片，提醒市民注意交通安全，「（九月）九日新九龍戲院、十日中山戲院、十一日美照戲院」。當年戲院主要以報章作宣傳，廣告上會細列公映日期，並標示舊曆和新曆，以方便觀眾。

已故美國影星阿娃嘉娜1954年曾來港宣傳電影《赤足天使》（資料圖片）

書中第一部份寫影戲，也包括了明星們的佚事。1954年，已故美國影星阿娃嘉娜來港宣傳電影《赤足天使》，先後在銅鑼灣樂聲戲院和旺角百老匯登台。在旺角戲院與觀眾分享對香港的印象時，有一個小孩上台歡迎她，卻童言無忌指嘉娜太高，難以交談。於是嘉娜脫了高跟鞋，和小朋友拉近距離。

除了電影、粵劇外，第二部份「說閒情」亦紀錄了舊香港的日常，例如昔日中秋節的盛況——以往不管港澳，農曆八月初一才銷售月餅，七月底店家額外聘請幫工做餅，老闆員工又會濟濟一堂像飲宴般圍台食飯。黃夏柏形容節日氣氛由橫街窄巷滲出來。當時月餅有不少鹹食種類如叉燒肉月、燒鴨肉月，但隨著甜月餅主導市場，鹹月餅已日漸淡出。書中不少片段勾勒出舊香港的人文風景，讀者們不妨隨黃夏柏的足跡尋找昔日情懷。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）