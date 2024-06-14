從愛情創傷中開出文學的花　法國作家科萊特的華麗緣｜開卷樂

愛情令人成長，一場戀愛發掘了法國作家科萊特(Colette)寫作潛能，也為她帶來了難以泯滅的情傷。這場華麗緣沒有令科萊特自暴自棄，反而愛情當自強，改變了這位作家的一生。

文：香港電台開卷樂｜原題：《花事》（上）－法國作家科萊特的華麗緣



科萊特生於1873至1954年，來自勃艮第地區的一個小村落。這位農家女孩從來沒有想過成為作家，直至認識了比自己大14歲的威利。兩人在1893年結婚，來自巴黎的威利是著名音樂專欄作家，科萊特於是隨丈夫進入繁華絢爛的巴黎。

香港電台文教組節目《開卷樂》由馮傑、鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



適逢第二次工業革命，當時工廠興起，印刷業發展蓬勃，書本成為重要經濟產物，鐵路等運輸系統發展亦令書本傳遍法國的大小角落，農村女性形成龐大的讀者群。通俗文學的需求大增，甚至有出名的作家會聘請寫手代筆。擅長把握讀者口味和時代脈絡的威利是當時薄有名氣的通俗小說作家，他發現科萊特具有寫作天賦，於是大力鼓勵科萊特開始創作作。

1900年，科萊特創作的小說《克勞丁在學校》（Claudine à l'école），獲得空前成功，受到眾多讀者青睞，隨後三年更陸續發表了《克勞丁在巴黎》、《克勞丁在婚後》和《克勞丁走了》。書中主角「克勞丁」風靡法國，女性們爭相仿效主角的衣著、行為舉止，就連巴黎的時裝、香水等產品也以「克勞丁」為品牌形象。不過，「克勞丁」系列的矚目沒有讓這位才華橫溢的女作家成為法國文壇的閃耀新星。所有名和利，都被她的丈夫威利獨攬。因為暢銷法國的 「克勞丁」系列的作者署名，不是科萊特，而是威利。

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喜愛花天酒地的威利獲得名聲和財富後，變本加厲。1906年，科萊特與浪蕩的威利分居。後來，科萊特結識了貝爾伯夫侯爵夫人，背負婚約的二人，展開了一段當時屬於禁忌的同性戀情，更公於在表演舞台上接吻，令巴黎輿論嘩然。1907年，科萊特正式用自己的名字署名發表《情感退隱》(La Retraite sentimentale)，而威利則賣掉《克勞丁》系列作品全部版權，直到1910年二人正式離婚。期間，科萊特開始默劇演員生涯，在布魯塞爾、里昂和法國南方巡迴歌舞演出。科萊特在曲折的情感路上，展現出自強的本性，亦創作出富情感的作品。科萊特一生寫了數十部作品，包括後來的《流浪女伶》描繪女主角流離失所的劇團生活，映照自己爭扎求存的生活，又如《面具後女人》以戀人、孤獨的人、青年、老人等角度審視愛情的頓悟和空虛。

「1947年瑞士出版商梅爾莫提議定期給柯萊特送一束不同的花，作為交換，柯萊特要描繪眾花中的一種。其結果就是1948年在洛桑的梅爾莫出版社出版了「花束」叢書中一本題為《花事》的小集子。」科萊特創作《花事》這本書時已七十多歲，年華逝去，她甚至受到關節炎的困擾，行動不便。《花事》雖然寫花，當中滲透她一生百味雜陳的人生觀。她的一生經歷三次婚姻，為其帶來不少衝擊。在她的筆下，花的形態各異，亦混雜了她個人的情感，如對玫瑰的迷戀、天真的百合、乾枯眼睛般銀蓮花等。關於《花事》這本書，下回繼續探討。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）