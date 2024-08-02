《喧嘩的碎片》傳統敘事框架外　圍繞香港青年成長的記憶｜開卷樂

「後來我才知道，路上每一棵樹都被種在『盒子』裡，它們的根無法自然生長，無法抓實泥土。城市看似巨大，根，卻很淺。」香港年輕作家周丹楓，在首部長篇小說《喧嘩的碎片》中以此作結。

文：香港電台開卷樂｜原題：《喧嘩的碎片》城市中的困



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《喧嘩的碎片》以「我」為中心，記下圍繞著他成長的那些記憶 - 關於家庭、學業、工作、人生。他遊走於城市的兩極，見盡社會不同階級的面貌。他曾在令人趨之若鶩的中環工作，穿起訂造的西裝，努力躋身上流社會，卻遇上公司裁員。失業後，他搬回母親位於黃大仙東頭邨的公屋，青春思緒與當下重疊，多了一份看透現實的無奈。和很多年輕人一樣，他背負著母親、旁觀者，甚至社會的期待，「在這座城市，沒有工作近於一種罪行。」

他的母親勤奮節儉，任由重複的工序把生活堆滿，漂白水味是她唯一的「香水」。從母親種種經歷，他開始思考人生意義為何，書中其中一篇是這樣寫的：「那時她喜歡在週末去城中那些有落地窗的西餐廳喝咖啡，翻幾本新的時尚雜誌，再看一場電影。而結束這一切的是婚姻，以及我的一生。我時常忘了這些，以為我的母親從來都是今天的她，以為跌成碎片的人生是一個個獨立的王國，以為歷史可以截取任何一點，然後改寫。」

《喧嘩的碎片》以「我」為中心，記下圍繞著他成長的那些記憶 - 關於家庭、學業、工作、人生。（圖片來源：Unsplash）

《喧》的作者周丹楓，畢業於香港科技大學，主修化學和環境工程，並非傳統「文藝青年」。有人形容，他是「橫空出世」的創作者，亦有人說，他很有意識地作各種不同的寫作實驗，單憑文字已贏得讀者。談起如何走進文壇，周丹楓分享，有天讀完美國作家奧康納 (Flannery O'Connor) 的《A Good Man is Hard To Find》，突然有種強烈的創作衝動，自此便一直寫下去，至今年出版首部長篇小說《喧嘩的碎片》。

從敍事手法看來，《喧嘩的碎片》的確是一個大膽的實驗。記憶如「碎片」，散落無章，有時只得短短一句，猶如時下年輕人的社交媒體帖文；有時是一場對話，對象不明。周丹楓解釋，創作這本書時希望挑戰傳統敍事框架：「不論歷史及秩序，也是不停在時間之中延續，我們沒辦法切斷，重新開始，所有事亦被過去所影響。」

美國作家奧康納《A Good Man is Hard To Find》（資料圖片）

他續說，「《喧》以碎片化的方式，嘗試去打破時間秩序。這本書沒有章節，讀者不一定要由頭到尾閱讀，可利用自由閱讀方式，打開哪一頁便開始閱讀，甚至跳著頁數，也不會影響整體感受。從不同頁數開始閱讀，以不同切入點去看，你所看到的城市、『我』及其他人物，也可能會有不同感受。」

周丹楓又提到，自己刻意在書中留有大量的空白，與虛無主義有關：「時間是一種虛無的呈現方式。小說、文學或其他作品，亦是以某種方法去探討虛無主義在我們時代的面貌，以及如何面對這個問題。我認為空白既是可以逃脫的地方，是一個躲藏、可藏物的位置，同時亦是一種虛無的呈現。」