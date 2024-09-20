《都市大調與不能漏掉的佳作》用學術角度看粵語書寫｜開卷樂

粵語和大部份語言一樣可分為書面語、口頭語兩種形式。前者以書寫符號（例如文字）紀錄；後者則是平常口頭溝通所用的口語。我們每天都使用口頭粵語，卻鮮見粵語書寫於公函、書籍等較正式的媒介中。粵語書寫在香港文學界的限制固然值得思考，由香港中文大學中國語言及文學系哲學碩士陳澤霖所撰寫的《都市大調與不能漏掉的佳作：論香港粵語書寫》則收錄五篇以粵語詩為研究對象的論文，大談香港粵語書寫在文學範疇上的價值、特色和可能。

文：香港電台開卷樂｜原題：《都市大調與不能漏掉的佳作：論香港粵語書寫》 用學術角度看粵語書寫——文藝創作不存在對與錯的語言使用



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 :https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



香港的「中文」

粵語書寫在香港的教育模式下，往往會被歸納為與「文白夾雜」一樣的「毛病」。陳澤霖則認為「文白夾雜」是一種中性的書寫形式。「白話文作為中國文化認知和參照的工具，很多時候與我們用以日常溝通的粵語相對。我們在學習和運用這兩種語言體系時，對兩者的認知、書寫和吸收都會有程度上的差異。」因此，香港人的書寫除了有文白夾雜，也常見糅雜不同語言的情況。陳澤霖指出，香港社會過去一直追求港人「正統」、「標準」白話文寫作的書寫習慣，粵語書寫在這樣的風氣下，無聲無息地背上「非正統中文」的刻板印象，令香港對粵語書寫普遍有着較負面的評價。

作家對語言的自覺

語言是大眾溝通的工具，我們普遍關注的語言問題，大多針對語言的傳意效果，並以語境、語法等相對客觀的標準判斷語言使用是否正確。例如：該語言「是否合乎語法規範」、「是否用於恰當的語境」等等。然而，作者更重視語言的美學效果。「對我來說，粵語書寫並非一種語言文體，而是作家書寫的策略、技巧和手段，更是文學及美學的需要。所以挖掘粵語書寫的更多可能性，是我強調『眾數粵語書寫』的原因。」

現代白話文是用詞組成的句子，字數大為增加。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

陳澤霖提及的「眾數粵語書寫」，是指作家因應其身處的社會階層而有不同的語言經驗及文化，從而發展自己的粵語書寫策略。如「藍領詩人」飲江作品展現的幽默和人生智慧，董啟章尋求粵語形式及功能上的突破。作家能在不同種類的作品中各自展現不同的風格和效果，眾聲喧嘩。

我們讀翻譯作品時，不少免會看到譯者為某些俚語、俗語作特別處理，如標明註釋，而用粵語書寫的文字亦有類似的做法。譬如書中引用「師奶：亦可用作貶稱」一例。陳澤霖指出粵語、現代漢語兩種體系的詞彙不盡相同，有些甚至褒貶相反，如欠缺處理，或會令其他地區的讀者誤解作者原意。添加註釋為一種回應其他華文地區市場的方法，也是作家實踐推廣香港語言特色的方式之一。

我們讀翻譯作品時，不少免會看到譯者為某些俚語、俗語作特別處理（Scott Graham／Unsplash）

粵語書寫的未來

目前學界對粵語書寫的研究方向主要聚焦於語言學及文學方面，而其在文學及文化上的研究空間，亦是陳澤霖未來會繼續努力鑽研的範圍。對於粵語書寫研究的前路，他認為研究者須釐清對粵語書寫概念的認知，達致正面的共識，並積極做更多粵語作品的賞析及文本細讀；同時亦要整理歷年的粵語作品，以重新了解粵語書寫的歷史進程。陳澤霖亦留意到，香港的粵語書寫作家普遍具有展示其語言觀的自覺，作品不乏對語言的思考和討論。故梳理香港社會歷年來對粵語書寫的論述，探討作家語言觀與社會的關係，亦是一個重要的研究方向。

作為普羅大眾，大家不妨多關注身處地的語言環境及其創作空間，讓粵語書寫繼續發展，推廣粵語的價值。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）