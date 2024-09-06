西西上世紀影評「出土」　文學以外亦是稱職的影評人？｜開卷樂

香港作家西西於2022年底離世，不少有心人陸續將她的作品結集成書，如講玩具的《玩具和房子》、談論名畫的《畫自己的畫》和《可惜，葆拉》。西西嗜好眾多，涉獵範疇甚廣，其中包括看電影。她曾於上世紀六十年代以不同筆名寫下大量影評，以獨特的文學視角探討電影剪接、歷史、美學等等，至今重讀仍未感過時。

文：香港電台開卷樂｜原題：《西西看電影(下)》- 做個稱職的影評人



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



有心人協助影評「出土」

香港中文大學中國語言及文學哲學博士趙曉彤十多年前去台灣交流，偶然發現西西曾致力研究電影，但成果卻鮮有人談及。趙曉彤於是開始研究相關課題，她收集了西西大量關於電影的文章，其後編纂成一連三冊的《西西看電影》。

《西西看電影》分為上、中、下三冊，收錄了西西六十年代在不同刊物(包括日報、晚報、電影及文藝刊物)談論電影的文章。趙曉彤指，編書其中一個有趣的地方是讓她發現西西不但影評數量眾多，而且筆名也很多，有些筆名連她本人也記不起，後來經書迷、讀者、收藏家寄來舊刊物，才能印證文章是出自西西之手。趙曉彤指，這種編者和讀者之間的連結，令本書的成果更豐碩。

西西。(素葉工作坊圖片)

珍惜觀賞電影機會

在上世紀六十年代，觀看經典西方電影並不容易，不少好電影更因為無利可圖而不會在一般電影院放映。透過閱讀西西的作品，讀者大抵能感受當時看電影的難處。書中＜「第一影室」電影協會＞寫當時位於大會堂劇院的「第一影室」(Studio One)因為播放高質電影，而匯聚了一眾電影愛好者。Studio One 有會員制度，入場費亦稍高，但對西西而言，好片難得一看，加上當年大會堂劇院的電影設備冠絕全港，票價貴一點也值得。

當年不少好電影只會在特定日子和場次上映，西西固然很珍惜每次看電影的機會，趙曉彤指她憑藉驚人的記憶力記住了電影的畫面、內容、剪接鏡頭，再以文字記錄下來，正正呈現她對電影的熱愛和尊重。

1990年代，西西和五六個月大的貓兒妹（照片來自何福仁facebook）

西西的評論角度十分全面，前期她傾向寫技術層面，如電影鏡頭、剪接等，而且筆法活潑。她後期的影評則選材更廣，甚至會考慮到電影發行和製作上的困難。西西曾擔任邵氏電影的幕後工作，也寫過電影劇本，趙曉彤指出這些幕後的經驗擴闊了西西的視野，「她能夠以一種比較闊的眼界，沒有一種俯視角度，反而看到娛樂工業製作的難處，進而提出能夠符合電影位置和做法改進的方向。」

文字寫作實驗場地

趙曉彤提到西西會透過文字的語氣和節奏，表達她對電影的情感和喜惡，將影評變為寫作的實驗場地。如＜我看獨臂刀之技法＞一文會模仿武林用語，令文字更傳神：「方剛負傷上橋，導演以主觀眼拍攝燈籠及樹。前者前後擺盪，後者東西擺盪，甚怪，有賣弄之嫌。方剛病愈，又以主觀眼目小蠻，是時用矇矓清晰交替，上乘多矣。」文中提及電影《獨臂刀》運用特寫的技巧，但《獨》在鏡頭運用以至剪接上，略有不足之處。趙曉彤指，西西的行文亦反映了她的看法：「西西愛之深責之切，文字上會出現很多短句，或是沒有逗號連續兩行沒有停頓。」

樊梅生曾參演張徹執導經典武打電影《獨臂刀》，與王羽、焦姣合作。（《獨臂刀》電影海報）

由西西的文章中，我們可以看到西西努力研究電影的底蘊，對電影和文學同具熱忱，實為一名稱職的影評人。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）