「在地讀寫」收錄香港地景文學　邊走邊讀來一場文化散步｜開卷樂

你有沒有想過，只要在手機下載一個應用程式，就能在香港隨時隨地來一場文學散步之旅？由香港教育大學文學及文化學系開發的「在地讀寫」是全港首個地景文學閱讀與寫作互動的應用程式，目的是拉近文學與市民的距離，讓用家能邊走邊讀，隨地而寫。

文：香港電台開卷樂｜原題：用「在地讀寫」在香港來一場文化散步



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



來自台灣的啟發

香港教育大學文學及文化學系副教授李婉薇博士是「在地讀寫」研究工作小組成員之一，她留意到香港地景書寫的風氣不俗，作家們亦產出許多優秀的地景文學作品；她又指研發團隊當初是受到「台灣文學地景閱讀與創作」應用程式啟發，希望在本地開發類似的應用程式，為用家提供一個閱讀和上載自家作品的平台，讓文學不只可於書中尋，更可以隨地而遇。

融合新舊的作家編排

「在地讀寫」應用程式共收錄了150多篇出自30位作家的詩、散文及短篇小說，包括王良和〈鐘樓我城〉、也斯〈鴨寮街〉、西西〈土瓜灣道〉、潘國靈〈九龍城寨〉等，不勝枚舉。除了香港作家外，應用程式亦收錄部份南洋文人的經典筆跡，如：戴望舒〈香港的舊書市〉、葉靈鳳〈香港的山．望夫山〉等等。

香港會議展覽中心，也斯攝。

南來文人與香港本土作家作品的結合，亦是「在地讀寫」的特色。李博士指挑選香港作家的作品，主要目的是讓讀者感受本地作家如何捕捉眼前景物帶來的情感；至於南來文人的作品則向讀者呈現地方舊貌，以及追懷作家的經歷。新舊作品的融合呈現了時代的變遷，也助讀者掌握歷史掌故。

簡潔、易用的閱讀程式

「在地讀寫」應用程式版面簡潔清晰，共分為四部份——「地景作品」、「邊走邊讀」、「作家行蹤」及「行蹤地圖」。其中，「地景作品」和「作家行蹤」兩部份則分別按全港十八區及南來作家把作品分類，當中亦收錄了用家自行創作後上載的作品，以及在評論區發表感受；假如閱畢文章覺得意猶未盡，用家則可以點開「文章信息」找到相關書籍自行延伸閱讀。

土瓜灣道68A至70C號舊樓。（資料相片）

至於其餘兩部份——「邊走邊讀」及「行蹤地圖」則與衞星地圖連結，地景作品會標示在地圖上相應的位置，並會追蹤讀者身處的地方，從而顯示相關的文學作品。

一款簡單易用的應用程式背後，固然少不了研究工作小組的努力。其中，篩選作品、處理版權和校對的問題無疑是團隊的三大挑戰。在研發過程中，李博士更與學生助理們舉行讀書會，探討挑選「地景文學」的準則：「我們考慮過後，決定只收錄以地方為主題的作品，而不是只提及過地方的作品。」整個開發過程就如學術研究一樣嚴謹，「在地讀寫」除了是閱讀程式，也稱得上是一項研究的成果。

文學散步的導遊

閱讀不只是單向的活動，也存在許多元的形式，「文學散步」便是其中一種。喜歡文學作品的讀者，或許會想親眼一睹作者在文章中呈現的地貌，並透過文學散步的方式深入參觀文化地景。「在地讀寫」應用程式則為讀者提供了途徑，即使在沒有導賞員的情況下，也可以踏上與作者一樣的步伐，來一場文學散步，在生活中近距離接觸文學。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版，圖片及標題為編輯所擬。）