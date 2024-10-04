《多喝水並不會令你健康》——香港首位品水師破解飲水迷思｜開卷樂

我們常說多喝水，對身體有益，但這是真的嗎？李冠威前往德國修讀品水師課程，成功考取「國際品水師協會」的專業認證，成為香港首位品水師。他的著作《多喝水並不會令你健康》，帶領讀者深入認識水的世界。

文：香港電台開卷樂｜原題：《多喝水並不會令你健康》－飲水飲得其法



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



正如書名所言，李冠威認為我們誤以為多喝水就會健康，「好多時飲水重量不重質，例如目標要骨骼健康但飲的水少鈣，就算多飲水都有機會稀釋身體中的鈣。」他指水沒有優劣之分，沒有所謂「最好的水」，關鍵是我們需要了解水的特性，在不同情況下挑選「合適的水」。品水師的工作正是在日常生活各個範疇中，推薦適合不同人士需求的水，以推升成本效益。

沒有所謂「最好的水」，只有「最適合」的。（資料圖片）

喝水前，要懂得分辨水的特質

全書共分四章節，分別是「藏在水裏的知識」、「水的健康秘密」、「生活日常喝水貼士」及「破解水的謬誤」。要了解水的知識，首先要懂得分辨水。＜市面上各式各樣的水如何分類？＞一篇，介紹了水基本分兩大類，第一種是「淨化水」，指水經過蒸餾、過濾、消毒、殺菌等不同加工程序，去除水雜質以確保水質安全和衛生；第二種是「天然水」，指由天然水源生產而成的飲用水，無需進行過多的過濾、消毒、殺菌等加工程序，以免破壞水的天然特質，當中包括我們經常飲用的礦泉水。有些國家對天然水，特別是礦泉水，有較嚴格的審查及檢測，甚至將其與出產地原水作對比，確保保持天然成份及符合無添加任何其他物質等要求。

世界衛生組織（WHO）以碳酸鈣含量作為水硬度的基準，並分為四類：「軟水」、「稍硬水」、「硬水」及「超硬水」。（圖片：ec-ff）

我們常說水有軟硬之分，＜軟水硬水的分別和定義＞一篇，介紹了軟水與硬水最大分別是礦物質含量的高低。量度水的軟、硬度有不同的標準，較主流的有「總礦物質含量」、「硬度」、和「總溶解固體」，這些都是以每一公升的水中含有多少毫克的礦物質為標準。簡言之，硬水指礦物質含量高的水，而軟水指礦物質含量低的水。礦物質含量影響茶的沖泡，李冠威指出水是茶之母，「中國六大茶種，生普熟普等，用水難一概而論，茶味淡就用礦物質小的水，茶味濃可以用礦物質多一點的水，有協同效應。」他指出挑選礦泉水沖茶時，鈣含量少較理想，因為鈣呈苦澀味，而鐵帶有鐵鏽味，均會影響茶湯味道，因此他推介以山泉水泡茶。

飲水「小貼士」

除了解說水的特質，書中亦有不少日常生活的喝水貼士供讀者們參考。李冠威於＜為甚麼小朋友普遍不喜歡喝水？＞一文中指出，小朋友的味覺非常靈敏，而香港自來水添加了氯氣，或許這是他們不喜歡喝水的其中一個原因，李冠威建議可以嘗試讓小朋友轉為飲用天然水、山川水，甚至有氣水。於＜寵物用水分享＞一文中，他指出貓與狗相比，前者對礦物質的需求量較低，且身體排出過多礦物質機能較弱，若吸收過多礦物質，例如鈣和鎂，會容易讓貓隻患上尿結石，因此貓適宜飲用山泉水或冰川水。

貓適宜飲用山泉水或冰川水（Carolien van Oijen/ Unsplash）

書中亦破解了不少飲水的迷思，例如＜喝硬水會導致脫髮＞一篇指出，飲用硬水與脫髮沒有關係，反而硬水是洗頭水的剋星，硬水中的礦物質會在「親水性界面」發生離子結合作用，形成體積細小但不溶於水的浮渣。浮渣會積聚沉澱，堵塞頭髮毛孔或阻礙油污結合，令洗頭水不能正常去油污，對頭髮和頭皮健康造成不良影響。如果在使用硬水的地方生活，可以選用針對硬水的特殊配方的洗頭水。

總的來說，李冠威認為多喝水並不會令你健康，因為喝對水才是關鍵所在。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬， 本文不代表藝文格物立場。）