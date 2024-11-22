《飲食香港》以舌尖細味傳統　認識「老派」飲食之必要｜開卷樂

每逢大時大節、紅白二事，新界圍村傳統會在祠堂廚房，烹製盆菜以饗族人。平凡但豐富的食材：炆豬肉、冬菇、枝竹、蘿蔔、豬皮等，層層堆疊，匯聚一盆，形成獨有滋味。原居民十分重視盆菜，稱這項活動為「食盆」，大家圍坐而食，氣氛熱熱鬧鬧，亦象徵團結、合家團圓。



時過境遷，吃盆菜不再是圍村人的專利，更演變成香港人農曆新年的一大「傳統」，當中與本地社會變遷有何關連？翻開《飲食香港: 一位人類學家的日常觀察》一書，或能找到答案。

文：香港電台開卷樂｜原題：《飲食香港：一位人類學家的日常觀察》以舌尖細味傳統 認識「老派」飲食之必要



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、鄒芷茵、唐睿主持，逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



《飲食香港: 一位人類學家的日常觀察》的作者張展鴻，是香港中文大學人類學系教授。人類學重視社會錯綜複雜的全貌，因此這本書並非著眼於描述食物的外觀、味道或烹調手法，而是透過飲食文化，透視香港傳統價值觀、思想、社會變化，以至文化身份認同等一系列問題。

走入鄉郊「食盆」尋自我

「食盆」可追溯至本地宗族形成的明代中晚期，在新界圍村已有數百年的歷史。1990年代，本地旅行團開始盛行。張展鴻提到當年不少居於都市的港人參加一日團，踏足鄉郊土地，探索新界的傳統。作為新界鄉村獨特飲食文化的盆菜，亦開始得到旅行社及媒體廣泛推廣，而更廣為人知。「食盆」於2017年被列入首批香港非物質文化遺產代表作名錄。

不少人冬至會吃盆菜，尤其是新界村落，佳餚中必有炆豬肉。（資料圖片）

盆菜於過去二、三十年間，逐漸從新界圍村走進市區，酒樓、餐廳紛紛於農曆新年推出外賣盆菜，選用的食材多元，當中不乏矜貴的鮑參翅肚，連鎖快餐店也推出新穎的「迷你盆菜」。張展鴻指出盆菜普及原是一件好事，讓更多人了解圍村的文化及生活習慣，但同時亦使盆菜原有的意義被忽略了。

由平民食材到鮑參翅肚

鮑羅萬有喜慶盆菜（圖片來源：龍逸軒）

「這個位置需要拿捏，不是叫大家也要回到祠堂裡面吃盆菜，我們可以接受外賣盆菜，可以接受一些新派的盆菜，或者高價的海鮮盆菜。食物可以因應人們·今天的需求而改變，不能墨守成規。但我們需要加強對於原有那種歷史文化的理解，希望可以做到，勿忘盆菜傳統的意義。」張展鴻道。他認為，盆菜代表了文化傳統及新界以血統為本的社會結構之獨特性，亦涉及情感依附及身份認同。時至今天，港人於新年與家人朋友「做節」吃盆菜，亦反映共餐在社會中的重要性。

勿忘傳統文化始源

作者從人類學的角度出發，一方面盼為香港飲食文化研究提供新的見解，成為餐桌上與人打開話匣子，深入交流的新話題，亦希望引發讀者思考，在日常飲食中多踏出一步，了解本地飲食背後的文化意涵，細味箇中更深層次的滋味。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）