農曆新年假期藝文遊　走訪安藤忠雄設計順德和美術館三場精彩展覽

【建築/安藤忠雄/展覽/大灣區藝文地圖】農曆新年假期過半，除了吃吃喝喝、走訪親戚，若想趁機放鬆身心感受藝術，那麼位於廣東順德的和美術館絕對值得列入你行程清單。



這座由日本建築大師安藤忠雄設計的美術館，以「和諧」為理念，將混凝土、幾何形狀與自然光完美結合。清水混凝土建築中，雙層螺旋樓梯從地面盤旋而上，成為建築愛好者朝聖之地。農曆新年期間，美術館不打烊，極簡空間中三場風格迥異的展覽十分值得一看。



和美術館（安藤忠雄建築事務所）

和美術館（安藤忠雄建築事務所）

和美術館雙層螺旋樓梯（攝：梁嘉欣）

博斯克·索迪：曠野之外

「博斯克·索迪：曠野之外」（和美術館）

時間：即日至2025年2月28日



近期在社交媒體上搜尋「和美術館」，常能看到觀眾在大幅紅色畫作前留影，空間靜謐而神秘，其實是來自墨西哥藝術家博斯克·索迪（Bosco Sodi）「曠野之外」展覽。索迪以自然材料為核心，將木屑、黏土、火山岩轉化為充滿情感張力的繪畫與雕塑。他深受侘寂美學影響，作品不僅探索材料特性，更深刻反思自然與人類之間關係。

博斯克·索迪《無題》（和美術館）

+ 10

展覽中最引人注目的，莫過於由木屑和顏料混合而成繪畫，隨著顏料自然乾燥，畫布上形成獨特裂紋與紋理，彷彿大地裂痕，訴說著時間流逝與自然之不可控。當中其雕塑作品則以火山岩和陶瓷釉面為主，靈感來自古代瑪雅和阿茲特克文化，展現了地質過程與藝術創作的奇妙結合。

博斯克·索迪展覽特定場域裝置（攝：梁嘉欣）

特別值得一提的是，展覽中特定場域裝置由佛山南風古灶製作數千塊磚塊組成，這些磚塊通過傳統龍窯燒製，每一塊都帶有獨特裂紋與色彩，象徵著人與自然互動與共生。

米爾頓·艾弗里：寂靜的邊際

時間：即日至2025年2月28日



米爾頓·艾弗里（Milton Avery）《樹幹》（和美術館）

如果你更喜歡溫柔且詩意畫作，那麼就適合到美國藝術家米爾頓·艾弗里（Milton Avery）展覽一看。艾弗里是20世紀美國現代藝術重要代表，作品以簡約構圖與柔和色彩著稱，被譽為「美國的馬蒂斯」。這次展覽將其繪畫、雕塑及裝置作品，與館藏中張大千、趙無極等名家作品並置，呈現中西方藝術的對話。

艾弗里畫作以風景、肖像與靜物為主，通過大面積色塊薄塗技法，創造出如水彩般清透的視覺效果。展覽中，你能看到他以妻子與女兒為模特的肖像畫，以及筆下風景畫中簡化形狀與柔和色調，讓人彷彿置身寧靜世界。其色彩運用和諧淡雅，既不像野獸派豔麗奔放，也不如抽象表現主義激烈，而是以一種溫和方式捕捉日常生活中詩意瞬間。

張雲垚：異化殿

張雲垚作品（和美術館）

時間：即日至2025年2月28日



除了國際知名藝術家，美術館還定期邀請青年藝術家舉辦個展，當期展覽則展出現居巴黎的中國藝術家張雲垚作品。展覽涵蓋其一系列以猿猴作主題之毛氈素描，以及一組動物園攝影作品。

張雲垚以「反繪畫」方式在毛氈上創作，克制筆觸中呈現出細膩猿猴毛髮，以及背景枝葉紋理。作品中猿猴形象既陌生又熟悉，模糊了人與動物之間界限，象徵著現代社會中異化現象，也引發觀眾對自身生存狀態的反思。

地點：佛山市順德區北滘新城美和路6號 和美術館

