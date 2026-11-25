【藝文編按：香港著名小說家及文化評論人潘國靈於今日（2026年11月25日）不幸辭世，終年56歲，消息令人深感惋惜。潘國靈一生筆耕不輟，將文字視為畢生志業。2016年，他耗時五年、傾盡心血交出首部長篇小說《寫托邦與消失咒》，這不僅是他創作生涯的最高峰與重要里程碑，更深刻叩問了「為何寫作」的終極命題。

當時《香港01》曾為此專訪潘國靈。在訪問中，他坦言寫作是一場「自虐過程」，卻也是「與世界的對抗」；在香港這個視文學為無用之事的城市裡，他依然堅守著「非寫不可的理由」。他對本土文學的期許，從不甘於片面，而是渴望汲取世界文學的養分來轉化出更深層的本土意義。

為悼念這位在香港文壇留下深刻印記的作家，我們特此重溫這篇十年前的專訪。讓我們跟隨他的語意，再次走進他一手構築的「寫托邦」，緬懷他純粹、孤獨卻無比堅定的文學靈魂。】



寫作是一場自虐過程，特別是趕及死線又難以動筆之時，心力交瘁，動彈不得。面對長篇小說創作，一寫數年，作家要全神貫注，幾乎與周邊的事物和人隔絕，當中的焦躁不安、挫折孤獨，確非外人所理解，甚至說出其中辛酸也只能自傷自憐。寫作並非旁人眼中的體力勞動，但同樣會佔領寫作人的身體和時間，猶如一場耐力賽。因《蘿莉塔》（Lolita）而聲名大噪的大作家納博科夫（Vladimir Nabokov），形容寫作對他而言是沮喪和興奮、折磨與娛樂的混合，想到香港作家潘國靈經歷5年有多才完成的首部長篇小說《寫托邦與消失咒》，更覺此言不虛……攝影：林振東場地提供：水煮魚文化

對於從事寫作20年的潘國靈來說，長篇小說創作是另一個開始。

虛與實 沙城與寫托邦



在《寫托邦與消失咒》其中一章，潘國靈以劇場方式，將一個個人物帶到觀眾眼前，劇場導演譚孔文將小說化為現實，請來3位年輕演員，以讀劇形式展示書中情節。

那麼，為何還要寫作？

潘國靈就說「寫作」是眾人之事。「特別在香港，視寫作為無用之事，創作從不受禮遇。但我想，同樣生活於城市裏的小說家，所面對的問題會反映在小說裏，也是每個人都會面對甚至可代入其中的問題。」

潘國靈書寫超過20年，著作等身，左手寫短篇中篇小說，右手寫文化電影城市評論，新作《寫托邦與消失咒》是他首次挑戰長篇小說形式。「過去多年，我寫了大約60多篇短中篇小說，這本長篇小說可視為對過往的創作來一次整合。」潘國靈在書中建構出兩個世界，其一是女主角悠悠居住的名為沙城的「華麗安居」；其二是她為了找尋失蹤作家男友，進入一處名為寫作療養院的地方。不過，作家失蹤的理由聽起來也相當荒唐，只因為他要寫一本有關「消失」之書。

書中的沙城固然是香港的化身，一個象徵過度資本主義、物欲橫流的居所，而寫托邦內的寫作療養院，更是作家心中寫作境地的理想想像，或許更可視為一種理想的社會環境，內裏不分階層、沒有鬥爭，每一個作家為求達成自己理想的書寫狀態而努力，不論是新手還是老手，在「刻寫板屋」借抄書來學習文體，還是「消失角色收容所」裏收容了被作家丟棄的角色。而象徵現實環境的沙城，亦有保持文學忠誠的死魂靈出版社，沙城和寫托邦兩個世界更互相影響。悠悠作為書中唯一穿越兩界的人，在旅程中遇上一個個因寫作而被困在療養院內的書寫者；她為了理解男友的經歷，也執筆書寫。

「由實到虛，這本書結合了幾種不同寫作方法，沙城部分較為寫實，城中不時會遇上沙塵暴，敍述上用到日記體、長篇敍事等形式；寫托邦寓言色彩濃厚，較為虛幻，每個房間和地方都具有象徵性。能夠在一本書裏嘗試多種技巧，其實也很滿足。」由是故，想到美國小說家加洛克（Jack Kerouac）其中一段創作往事，大概是每個創作者也曾夢寐以求的經歷。Jack以短短兩星期時間，將醞釀7年的《在路上》不眠不休地打出來，時以咖啡提神，寫作過程已如一場神話。寫作時的狂喜、不安和困擾，為一段句子耗盡心思，成品本身或已不重要，這過程令人發現更多不可知的情況。

新作可說是集合了潘國靈過往的寫作題目，包括病文學、城市學、文學傳承等題目。

文學傳承 本土文學不止本土



潘國靈為《寫托邦與消失咒》寫下的筆記。

初讀《寫托邦與消失咒》，難免被書中一大段一大段引用其他作家的文句、自創的新詞所迷惑，猶如走入迷宮。潘國靈新作的後設形式，讀起來亦難免要打醒十二分精神，因為他引用的文本繁多，往往已經表露出作者的意圖和想法，其軌迹可追溯至其過往的創作，如死魂靈出版社早在舊作《靜人活物》現身；病與文學之間的的關係更是潘氏的寫作命題，文本引用伸展至電影時，又怎能忘記他對高達、艾慕杜華和電影《去年在馬倫巴》的熱愛？

「所以這本書，也對讀者有相應要求。」潘國靈坦承。而喜愛文學的讀者，不免也為此感到雀躍興奮，在文本中隱約感到卡爾維諾、米蘭昆德拉、羅蘭巴特、杜哈絲的氣色—這些作家都是潘國靈一向所推崇的，甚至可以理解為他的創作養分。難道潘國靈有如班雅明的野心，要寫出一本通篇只用引文的書本？「《寫托邦與消失咒》其中一個關心的問題是文學傳承，與其他華文作家比較，香港小說家的寫作表現方式往往借鑑外國文學，好像西西的寫作養分就來自拉丁美洲文學。早年的文學啟蒙來自於卡繆的《異鄉人》，令我從宗教的疑問轉入到存在哲學上；而往後的寫作形式也受到外國作家影響，如卡爾維諾《看不見的城市》的結構主義，當然也受到本土文學所影響吧，但這是後來的事。」

我所談到的文學傳承，甚至像武功將各家門派精髓汲取其中，在這層面上，只要是好的，又怎會介意其出處？所以我並非要放棄本土寫作，所謂本土文學，也並非只限於本土的想像，而是深入文學世界，而這個世界其實很大。

潘國靈不甘於「本土」只限於「香港」一詞，更不甘於一種片面的本土寫作，而是不介意吸收不同國度的影響，轉化出本土的意義。假若將這種本土的想像，伸展至現實的政治和社會問題上，當我們大談本土的重要，甚至要升格至「獨立」、「自決」等問題上，不禁反思會否只限於追求政治的合法性上？這種獨立和獨特性的追求，可能要更具視野，有時候甚至要回到自身上。「我所談到的文學傳承，甚至像武功將各家門派精髓汲取其中，在這層面上，只要是好的，又怎會介意其出處？所以我並非要放棄本土寫作，所謂本土文學，也並非只限於本土的想像，而是深入文學世界，而這個世界其實很大。」

香港作家的焦慮 非寫不可的理由



潘國靈著作多樣，從詩、散文，到短篇小說等寫作也有。潘國靈為《寫托邦與消失咒》寫下的筆記。

「也可能從事寫作，就是不滿於現行的世界，這是一種與世界的對抗也說不定，因此有創作另一個世界的需要。」不單止潘國靈的作品，閱讀其他香港作家時，如同一代的董啟章、陳智德，以至下一代的韓麗珠、鄧小樺等人，在文字裏也感到一種對於「寫作」的焦慮，恍似每一次的寫作、每本書的出版，也要問對於這個地方帶來了什麼意義。

作家不能以寫作維生似是舊話，香港好像沒有可能發展出如日美那樣具商業的、成熟的文學生態。假設要劃分各種文學類型、評論的話，這一切在香港根本就不成氣候。「但正是這種生態，也反過來令寫作變得更純粹，能夠堅持下來書寫的作家，應該有非寫不可的理由。」文學在這城常視為無用之事，文學書出版也少有進入大眾視野，但文字從來都具有不一樣的威力。我常幻想，如雨傘運動前人人拿着董啟章的《學習年代》，與書中人物一樣仔細閱讀那十二著作（由漢娜鄂蘭的政治哲學書《人的條件》到大江健三郎的長篇小說《燃燒的綠樹》），有可能會帶來更多的啟發。當重看潘國靈10年前的《城市學》系列時，其中文章也早已指出在資本主義當道社會裏，種種如疾病一樣問題，正是我們現今在探索城市空間、流行文化和本土議題上所觸及到的。潘國靈說：「未必是預言，只是文學人比一般人更早發現一些已存在的問題，小說家和城市的步調不一致，但小說家和城市生活也保持了一個相對的張力。」特以此書，重新審視這些問題。

潘國靈

小說家、文化評論人兼任大學講師，著有小說集《存在之難》、《親密距離》、《失落園》、《病忘書》、《傷城記》等；散文及詩集《七個封印》、《無有紀年》、《靈魂獨舞》等，以及城市論集包括《第三個紐約》、《城市學》等。曾獲青年文學獎、中文文學創作獎、香港文學雙年獎小說推薦獎、香港書獎等，2011年獲香港藝發局頒發「年度最佳藝術家獎（文學藝術）」。

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