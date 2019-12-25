【笑傲江湖】嵩山派掌門左冷禪用人之道　為五嶽劍派最佳老闆？

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五嶽劍派分別為嵩山派、泰山派、華山派、衡山派和恆山派，其中以嵩山派為最強。江湖武功高強之士不少，嵩山派又是如何不斷擴展勢力，成為五嶽第一，就連亦邪亦正的角色也唯命是從的呢，其中自然少不了嵩山派掌門人左冷禪的功勞。

五嶽劍派聯盟裡，左冷禪是盟主，為何他能做盟主？他的武功厲害，但也未算最強，不過，他的領導才能冠絕《笑傲江湖》。

左冷禪是江湖中很有想法的領導人，圖為香港演員陳泓烈飾演的左冷禪，成為眾人心中反派奸角的經典。（1996年《笑傲江湖》劇照）

說起來，五嶽劍派大部份掌門，都沒法處理好門派內的關係。

衡山派莫大先生是藝術家，藝術家做生意，只能輸出自己的專業，和派內的其他人彷彿不太熟似的；

衡山派掌門人莫大先生神出鬼沒，武功高強，琴中藏劍。（《笑傲江湖》劇照）

岳不群和劍宗對立，華山派就是一個「夫妻檔」，家庭工業；泰山派天門道長更可憐，被幾個叛徒害死；

岳不群被稱為偽君子，一心想提高華山派地位，可惜又想提高自己已經練至最高境界的武功，止步不前。（2013年版《 笑傲江湖》劇照）

恆山派的尼姑十分團結，但她們其實是一間社企，在江湖上名聲不錯，卻沒什麼野心，不太在意企業營利。

恆山派的尼慈悲為懷，心懷天下，可惜掌門人在最後遭小人算計暗殺。（2013年版《笑傲江湖》劇照）

嵩山派就不同了，左冷禪有十三個師弟「嵩山十三太保」，都服從左冷禪的命令。

這一批有武功、有江湖經驗的人，是嵩山派發展的骨幹，能增強企業的競爭力。

除此之外，他還招攬了一批亡命之徒，諸如「青海一梟」，幫他處理見不得光的事。僱用這種人不難，但用起來很棘手，左冷禪也能控制。

「青海一梟」是左冷禪請來的殺手，在五岳併會上出言不遜，對天門道人加以羞辱，是個不折不扣的反派角色。（《笑傲江湖》劇照）

我覺得，左冷禪是一個聰明的老闆。話說「當年五嶽劍派與魔教十長老兩度會戰華山，五派好手死傷殆盡，五派劍法的許多精世絕招，隨五派高手而逝」，左冷禪怎樣做？他「會集本派殘存的耆宿，將各人所記得的劍招，不論精粗，盡數錄了下來，匯成一部劍譜。這數十年來，他去蕪存菁，將本派劍法中種種不够狠辣的招數，不够堂皇的姿式，一一修改，使得一十七路劍招完美無缺」。

即是說，現有的嵩山劍法，嵩山派每個舊人都有份貢獻。左冷禪修改劍法後，也沒有藏着掖着，總之嵩山弟子都能學，增強團隊力量。而且，「嵩山十三太保」在武林中薄有名氣，大家都知道，他們是嵩山派骨幹。

由此可見，左冷禪除了武功外，在權利、名聲方面，都容許別人佔點便宜。這才可以令大家乖乖聽話，跟着他的目標前進。

如果左冷禪專注於公司的增長，要成為市場龍頭指日可待，但他急着惡意收購其他公司，反而賠了夫人又折兵。

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「笑傲江湖：五嶽劍派的企業模式」​】

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