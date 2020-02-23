【戀情告急】回顧古天樂梁詠琪千禧作　舊電影總藏最有用愛情金句

常說千禧港產片最好看，除了一系列警匪片，愛情喜劇也佔一席位。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《戀情告急》：小故事大道理」，刊於01撐場】

《戀情告急》不算是林超賢的早期作品，卻是他進入動作片時期前的一齣經典小品。第一次看可能覺得這部戲除了卡司，沒什麼可觀性，最深刻的只是電影一開場，古天樂跟梁詠琪的「58蚊情人節火鍋」。隔一陣子重看，慢慢便會看懂這部戲。

隔一陣子重看，慢慢便會看懂這部戲。（電視劇照）

古天樂和梁詠琪的戀情告急，因為女朋友嫌男朋友不夠浪漫，古天樂於是向19歲的歐陽心結（蔡卓妍飾）取經。歐陽心結是個耐人尋味的角色，她沒戀愛經驗，卻對感情事知得一清二楚。如她所說：

大部份人的愛情故事都差不多。

這句話表達了整部電影的中心思想——戀愛中所發生的事（即古天樂遇到的事），如出軌、同居、背叛，其實在大部份愛情中時有發生，只是當事人總有一種錯覺，認為自己遇到的問題比別人的獨一無二。古天樂初戀經歷自己三心兩意，後來遇到鍾欣潼，混淆同情和愛情，終以失敗告終。遇上梁詠琪，開始同居生活，發現「相同好同住難」。歐陽心結的名言：「每一段戀愛都有問題——都有答案。」

古天樂每段戀愛都有問題，但每一段經歷都使他有所成長。愛情路上，會相戀，自然會失戀，是必經階段。犯錯，才會反省；愛過，才知道自己不愛什麼。

古天樂每段戀愛都有問題，但每一段經歷都使他有所成長。（電視劇照）

歐陽心結用特殊方法教古天樂何謂「浪漫」，什麼是浪漫？燭光晚餐、熟知花語、當眾求婚？統統都只是形式，整件事最浪漫的是——古天樂用盡方法去學「什麼是浪漫」，這代表他願意為對方改變，亦是他在愛情路上唯一一次願意自我改變去維繫的感情。梁詠琪嫌他不浪漫，其實浪漫起來，她也受不了。甄子丹帶她到西餐廳、吃瑞士火鍋、彈奏鋼琴，更直接送鑽戒求婚，不正正是她要的浪漫嗎？然而她最終選擇了「不浪漫」的古天樂，因為她也成長了——美好的愛情不是「幻想成真」，而是雙方為這段關係一同付出。古天樂為了她做了一連串荒唐事，最終自覺不適合梁詠琪，願意放開她正式分手。這樣的努力，不已經是她想要的愛情了嗎？

整部電影雖然情節沒大轉折、橋段亦沒驚喜，但流暢的敘事使所有小故事都拍得很有味道，從而說「大道理」。

作者簡介：鴞

作家，筆名鴞 電影、電視劇、歌詞，係文本都想寫一寫

作者Instagram：@dark.sky.night.owl

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