【張國榮】《歌影留情》：90後「邂逅」80年代香港樂壇黃金年代

【藝文編按】本文選自留情《歌影留情》第一章，談及三位已故歌手：梅艷芳、張國榮和陳百強的部份。九十後出生的作者，娓娓道出與不同歌星「邂逅」的緣起，記錄八九十年代不同歌手一些鮮為人知的故事，並專訪多位資深樂迷與「〇〇後」樂迷，以一個全新角度重塑八十年代樂壇的輝煌年代。這次作者談及他與張國榮的「邂逅」，以及從其他歌迷前輩身上知悉有關偶像的二三事。

小時候的長髮叔叔

從小我對哥哥的印象就很深。這是緣自小學搭校車的時候。校車車廂內有一台電視，那台電視每天只播放同一樣的畫面，就是一位長頭髮的叔叔在唱歌；每一天都在播，我印象中沒有播過其他節目。每天我上校車，坐下來第一眼看到的就是這位長髮叔叔在唱歌。由於我整年早上都在看，這位長髮叔叔的形象就一直印在我的腦海裏。直到長大了我一直很想知道這位叔叔是誰，無奈那時候還沒認識哥哥，我網上搜尋「長髮叔叔」是不會找到哥哥的。直到我知道了哥哥，看他在二○○○年的「熱．情演唱會」獻唱〈大熱〉，我才見回當年每天在校車唱歌的長髮叔叔——張國榮。那種感覺很親切。現在回想真的要謝謝司機每天都播哥哥的演唱會，他是那麼愛哥哥。現在回看，才發現緣份早註定。

已故巨星張國榮(資料圖片)

對自誠實

我再接觸哥哥時，已經是中學時期了。最深刻就是上藝術課時—我的藝術老師非常喜歡哥哥，上課的時候不時會提起他，說說他在《阿飛正傳》中有多迷人，說說他在「跨越97 演唱會」有多前衛。

當時正準備校本評核，每一位藝術科學生也要自訂功課主題，於三年內完成四份藝術品。因為主題是自訂的，且要花三年時間去做，我們都在找自己有興趣的課題。那天是老師介紹校本評核的第一天，上課鈴聲一響，課室內的電視螢光幕播着的就是哥哥於二○○○年「熱．情演唱會」唱着〈我〉的片段。

那時候我還是剛認識哥哥，只聽過他的首本名曲，那是我第一次聽〈我〉。當時也沒有為意為何老師要播這首歌給我們聽，歌曲播完後我也忘記老師說過些甚麼。相隔幾年後，我再問老師：「你為何當初選播這首歌？」她說：「我很喜歡哥哥的真，他對自己很誠實，〈我〉這首歌正正反映了哥哥的這一面。哥哥極少介意其他人如何看他，流言蜚語他也甚少在意。他有話直說，從不造作，他只想做自己。那年是你們第一次做校本評核，你們要花上剩下的中學生涯去完成這幾份藝術品，我希望你們能帶着對自己坦誠的心，用最真實的自己去完成這些藝術品，做一些你們真正喜歡的事。只有對自己坦白，我們才能有更好的成就，成為更好的自己，創造出好的、有誠意的作品 。我希望我的學生都能像這首歌中所說的一樣，對自己坦白和感到自豪，成為獨一無二的燦爛煙火。」

我似乎明白為何老師要播這首歌了。的確，人生中有很多難關需要跨過，但最重要的，是不要忘記自己是誰。

+ 4 + 3 + 2

聞說偶像二三事

哥哥於我有點像神話般的存在。他在生的時候，真的是那麼「神」嗎？幾位歌迷前輩告訴我，哥哥其實也有親切一面，而又不失個性。

（以下故事，為求傳神，不得不用廣東話來表達，敬請讀者留意。）

你可唔可以錫我呀？

（資料提供︰栗子姐姐）

「一九八九年台慶，嗰晚我攞到入場券，於是買咗一束花，準備送畀佢。唔知點解當日電視台保安好嚴密，之前都可以讓歌迷親手送花畀歌手，但當天所有花喺門口已被保安收去，幸運地我當日穿着長褸，於是收埋咗束花，成功避過保安！然後就係漫長嘅等待—等他上台獻唱。其實我都係搏一搏，嚟到差唔多節目尾聲，佢終於出場！唱起〈風再起時〉，我睇準時機，即刻衝去台上，攬住佢錫咗一啖！你重看這段 video，你就會見到我！」

故事還沒完結⋯⋯

「我錫了他一下，然後就返回觀眾席啦，但我站到後台時，完全無人趕我走！於是我繼續企，直至他唱完歌後返到台下，他開始跟別人傾計。待他傾完後，我又走過去，問佢可唔可以錫埋佢另一邊臉。」

我訪問時聽到這裏，非常驚訝：「咁大膽！」

她說：「喂！他八九年告別樂壇啊！癲咗啦！以後都見唔到喇喎！以後都見唔到喎，梗係豁出去啦！跟住之後佢就話可以錫埋佢另外一邊臉！⋯⋯跟住，我提出一個更加大膽嘅要求，我問佢：『你可唔可以錫我呀？』」

然後哥哥真的吻了她的左右兩邊臉！

「哇！我真係開心到癲咗！好難忘，真係瞓唔着！好靚仔呀！返到屋企真係無洗面！」

哇，真係羨慕死大家。

張國榮於《大熱》一曲中經典造型。(資料圖片)

哥哥的簽名習慣

（資料提供︰Celia Yuen）

「通常請歌手簽名，你以為遞支筆畀佢，等佢自己打開筆蓋就可以簽啦，但試過幾次，哥哥就係唔肯簽！我有個朋友呢，哥哥直頭成支筆畀返佢呀！佢要佢開咗個蓋畀佢，佢先肯簽呀！呢樣嘢係佢好執着㗎。有一次喺機場又係咁，我唔知佢攞住支筆喺度做咩，猛咁『fing』，想支筆開蓋，佢好執着支筆一定要人開咗蓋先畀佢簽名㗎！」

《歌影留情》 作者｜留情 出版社｜非凡出版 出版日期｜2020年7月

【本書內容獲「非凡出版」授權轉載。】