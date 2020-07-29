《新建築與流派》：包豪斯之父二戰流亡赴美　求變拒倒模歐洲建築

【01藝文編按】本篇節錄自童寯《新建築與流派》。香港地少人多，港英政府在60年代，用上講求實用又美觀的包豪斯(Bauhaus)設計來興建公屋，如：彩虹邨、真善美邨、福來邨等，來改善香港基層市民的生活資素，包豪斯設計美學更令這些屋邨成為現時外國遊客的打卡位。 但包豪斯設計如何出現？包豪斯理念發起人格羅皮烏斯（Walter Gropius），曾因為受到納粹迫害而流亡美國，來到美國後又說出：「歐洲包豪斯不能在美國出現。」究竟這話何解呢？

香港60年代的公屋設計，也深受包豪斯的影響，彩虹邨更成為年輕人打卡位。（維基百科）

包豪斯

格羅皮烏斯則發揚德製聯盟理想，從美術結合工業探索新建築精神，成立「包豪斯」建築學舍（Bauhaus），由他做從1919年開始的第一任校長。他延致歐洲各不同流派藝術家來學校教學，有學生250人。課程是兩種並行科目：一是半年先修課，主要為對材料的接觸與認識，如木、石、泥土及金屬等；又一是造型與設計課，專講房屋構造、形體原理、幾何學彩色學等，但無建築史課程，這可能出於格羅皮烏斯的偏見。三年期滿後，可在校內進修建築設計並在工廠勞動，年限長短不等，最後授予畢業證書。格羅皮烏斯主張集體創作，把典型作品推廣到大批生產。

1934年格羅皮烏為了避開政治打壓，一度到英國暫住和工作，到了1937年移居美國。

1921年後，包豪斯抽象藝術家教師們，大多數持表現主義觀點，以瑞士人伊頓（Johannes Itten, 1888 — 1967）為代表，是包豪斯歷史第二段時期的開始。他大力倡導中國「老莊」哲學和北宋山水畫理論研究。但另一方面，荷蘭人凡．杜斯堡（Theo van Doesburg, 1883 — 1931）又用他的「風格派」（見後）觀點代替表現主義，強調機械文明，攻擊「不健康」的表現派，向學生散佈議論，並含沙射影詆毀格羅皮烏斯本人，以致校方禁止學生上他的課；同時並有人威脅他的安全。1922年他離校去巴黎，伊頓也於翌年離校。包豪斯內訌帶有政治色彩，因而引起當地保守勢力疑慮，迫使於1924年關閉校門。這是包豪斯歷史第二段，也是風雲變幻的階段的結束。

Bauhaus新校舍在1933年被納粹政權壓壓迫下，宣佈關閉辦學只有14年。(維基百科)

德紹（Dessau）市長歡迎包豪斯遷校並提供臨時校園。格羅皮烏斯則着手設計新校舍，1926年完成（圖33）。這建築群包括三部分，即設計學院、實習工廠與學生住宿區；前兩部分由旱橋聯繫；橋面各房間是行政辦公、教師休息及校長工作室。包豪斯校舍是當時範圍大、體形新的建築群。吉迪翁（Sigfried Giedion, 1888 — 1968，《空間、時間與建築》著者）把包豪斯建築群和阿爾托（Alvar Aalto, 1898 — 1976）設計的芬蘭帕米歐（Paimio）肺病療養院（工期1929 — 1933），再加上柯布西耶1927年日內瓦國際聯盟總部建築群方案（見後）稱為三傑作；其不可及之處在於每建築群由於視角變化，既提供空間結合時間的感受，又表達各建築物相互有機聯繫，就如人體各部的不可分；再由建築群擴展到外圍環境，組成完整圖景。三建築群都着手於1927年前後，是新建築成熟並為國際風格階段預定調子。

帕米歐肺病療養院和包豪斯校舍，被提名為世界遺產。（維基百科）

包豪斯遷地復課後，進入第三歷史階段，即最後階段。課程開始改革劃建築學為獨立專業。以前由美術家與手工藝者分授的科目改由一人擔任，因為留校畢業生在教課時已具備這種能力。格羅皮烏斯雖然虛懷若谷，與人無爭，似乎原則性不強而傾向方便實用，但已飽經校內流派之爭與社會政治壓力，在認為包豪斯已粗具規模這前提下，於1928年辭去校職，薦本校城市規劃專業教師梅耶（Hannes Meyer, 1889 — 1954）自代，去柏林開業。梅耶由於與市政意見不合，1930年離校去蘇聯工作（直到1936年）。密斯繼任校長，1932年在納粹政權下又被迫遷校柏林，終於1933年停辦。

梅耶曾做過瑞士巴塞爾村，做城市規劃。（維基百科）

包豪斯校史14年間培訓了1200名學生，其中有很多留校作為傑出教師。學生來自各地。教師著作匯成「包豪斯叢書」14種。包豪斯教育宗旨和教學法已聞名世界。歐美一些建築學專業也有部分地採用包豪斯方式。1937年包豪斯前教師納吉（László Moholy-Nagy, 1895 — 1946）到芝加哥籌設「新包豪斯」，1944年改組為「設計學院」，1949年併入伊利諾斯工學院。包豪斯1929年畢業生比勒（Max Bill, 1908 — 1994），畫家、雕刻家、建築家，是烏爾姆設計學院（Ulm Hochschule für Gestaltung）於1955年成立的創辦人之一，繼承包豪斯一些教學觀點，並負責建築設計課又兼管新校舍興建工程。他強調科技在建築上的重要性；由於與政治左翼有牽連，公費補助於1968年中斷，使設計學院停辦。

納吉的攝影作品在當時沒有Photoshop的時候，能夠做出超現實作品，令當時人留下不少深刻印象。（維基百科）

格羅皮烏斯主持包豪斯校務同時，1922年抽空參加芝加哥論壇報館新廈建築方案競賽。這競賽對新建築具有世界性重要意義。但評比結果是胡德（Raymond Hood, 1881 — 1934）的高矗折中主義方案得頭獎，而格羅皮烏斯方案則被諷為「老鼠夾子」。事實證明，格羅皮烏斯方案卻顯示些芝加哥學派精神，外貌呼應卡爾森百貨樓樑柱方格嵌「芝加哥窗」。假如格羅皮烏斯方案中選，那就是國際風格新建築不是在費城（下文將提到）而是早10年在芝加哥出現，對促進美國建築思潮當有極大影響。格羅皮烏斯這時也致力於居住建築大眾化，主要是5層工人住宅，隨後又有10層公寓方案。1925年著《國際建築》（Internationale Architektur），作為「包豪斯叢書」第一種。他的寫作幾乎包括建築專業每一方面：理論、實踐、教育、合作以及評論。遠在1910年，當在貝侖斯事務所做助手時，他就曾建議用預製構件解決低造價住房問題。

格羅皮烏斯的芝加哥論壇報館新廈建築方案(維基百科)

在1927年斯圖加特魏森霍夫居住建築展覽會場有兩座公寓用預製構件；1931年他又設計一種可以逐步適應人口增加而擴建的工人住宅；次年他做些材料試驗，準備成批建造住房，目的不是預製整個住房，因為那會單調一律，而是通過拼配預製構件的活變以達到住房形體多樣化，1934年他離納粹德國去倫敦，與當地建築師合作，設計住宅、學校。1937年被邀到美國哈佛大學教課，於翌年主持建築學專業。但他絲毫不想把包豪斯那一套搬到美國。他指出，美國情況不同於歐洲；不應把歐洲新建築運動看成是靜止的死水，連包豪斯當年也在不停地變，經常探索新的教學方法。如果有人想要看到包豪斯或格羅皮烏斯風格氾濫四方，那是不可取的。意即美國要採用美國的方式。他說包豪斯不推行制度式教條，只不過想增加設計創作活力，若強調「包豪斯精神」就是失敗，也正是包豪斯自身所盡力避免的。1945年他與一些哈佛門徒在波士頓組成「合作建築事務所」TAC（The Architects Collaborative）。他雖然實際是主角，但他的強烈群眾觀點把事務所合伙人按字母順序排列而不自居首位。

當時The Architects Collaborative不同的合顆人。(網上圖片)

事務所設計過的工程有哈佛學生活動用房、美國駐雅典大使館、紐約泛美航空公司PANAM大廈等。「泛美」高層建築造型主要出自他的手筆，評者惋惜和他的水平不稱。但他的建築哲學思想有廣泛影響。一哈佛門徒讚揚說，格羅皮烏斯是第一個通過建築、設計、規劃來解釋並發揚工業革命意義，把工業社會潛勢充實不斷變化的需要，並指出個人自由與機械文明並無抵觸的人。

PANAM大廈與街景。(維基百科)

《新建築與流派》

作者｜童寯

出版社｜香港中和出版有限公司

出版日期｜2020年7月

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】