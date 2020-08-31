黑手黨老闆買盜畫用來減刑？17世紀 Frans Hals 名畫第三次被盜

電影中常見的名畫盜竊情節，常人以為只是電影情節，現實是匪夷所思。想不到，原來全球名畫被盜情況普遍，更有名畫32年來三次被盜。有業內人士分析，罪犯會專購失竊名畫「傍身」，以待被捕時要求減刑，這次失竊或涉有專人下「訂單」的盜竊案。

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全球多國博物館因新冠疫情影響下而有限運作，人流銳減，各大小博物館珍貴館藏再惹起小偷覬覦。荷蘭黃金時代藝術家 Frans Hals 名作《兩個拿著一大杯啤酒笑著的男孩》（Two Laughing Boys with a Mug of Beer），在荷蘭小鎮 Leerdam 的 Hofje Van Aerden 博物館被盜。當地警方表示，上周三凌晨收到博物館失竊警報，惟到達現場後賊人已逃之夭夭。這已是這名畫第三次遭竊。上兩次分別發生於1988年和2011年，並各自在六個月及三年後被尋回。

《兩個拿著一大杯啤酒笑著的男孩》是荷蘭藝術家 Frans Hals 在1626年完成作品，250年來一直收藏於 Hofje Van Aerden 博物館，市值價值1800萬美元（約1.3億港元）。這幅作品在 2011年再次被盜尋回後，館方已加強保安，將最貴的物品保存在一個不向公眾開放的區域，該區域亦只能由工作人員監督下參觀，但嚴密保案下，名畫仍難逃第三次遇竊。

新冠疫情下荷蘭第二次名畫盜竊

藝術史家暨專門追尋失竊作品的偵探 Arthur Brand 在接受 BBC 訪問時表示，相信這次盜竊是「預購」盜竊案，有人下訂單找人盜畫。他解釋，許多罪犯會購買被盜的藝術品，以待一旦被拘捕，可以此換較短刑期。例如在上世紀90年代初，毒販 Kees Houtman 試圖用梵谷的名畫來換取減刑；2002年，那不勒斯的黑手黨老闆亦以2002年阿姆斯特丹 Van Gogh Museum（梵高博物館）失竊的作品，換取減刑。

Van Gogh: The Parsonage Garden at Nuenen（Wikimedia Commons）

是次失竊名畫案，是荷蘭因新冠疫情博物館閉館後第二宗失竊案，對上一宗是今年3月，為梵高於1884年創作的《春季努能小鎮的牧師公館花園》（The Parsonage Garden at Nuenen in Spring），在荷蘭 Singer Laren Museum 閉館期間被人偷去，該畫市值5000萬港元。

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